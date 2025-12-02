قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
رياضة

عمرو الدردير: نقد الأحداث الرياضية يجب أن يكون منضبطًا بعيدًا عن التجاوزات

باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ نقاد الأحداث الرياضية.

مشجعي مصر والمغرب

وكتب الدردير عبر صفحته‏ علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عند تفاعلنا مع الأحداث الرياضية، من الضروري توخي الحذر لتجنب الوقوع في بعض التجاوزات.

‏نقد منهجية و منظومة فريق، أو سلوك للجماهير، يجب أن يتم بإنضباط دون أي تجاوزات أو تعميمات غير مبررة تمس دولة او شعب بأكمله.

‏علاقة مصر و المغرب ستظل كبيرة و متينة".

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية والقناة الناقلة

وكان قد أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المنتظر انطلاق معسكر منتخب مصر الوطني يوم 7 ديسمبر الحالي استعدادا لمباراة نيجيريا الودية قبل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 14 ديسمبر 2025 على ملعب استاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 يناير 2026.

ويشارك في كأس أمم إفريقيا 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، حيث أسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا.

وسيخوض الفراعنة أولى مبارياتهم في البطولة ضد زيمبابوي، ثم يواجهون جنوب إفريقيا، قبل أن يختتموا دور المجموعات بملاقاة أنجولا.

وفي سياق متصل أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره المصري رسميًا بتصنيف المنتخب المصري في قرعة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ونظام القرعة المقرر إقامتها في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاء منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن بالتصنيف الثالث، بين 48 منتخبًا مشاركًا في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزباكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

منتخب مصر منتخب تونس منتخب المغرب الدردير

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يشيد بمحاضرات دورة التثقيف الطلابى ضمن مبادرة الأوقاف"صحح مفاهيمك"

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

افتتاح معرض للصور عن مقبرة الملكة نفرتاري بالمتحف المصري بالتحرير

وزيرا الصحة والمالية

وزير الصحة بحث مع المالية آليات توافر الأدوية في السوق المحلية

بالصور

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

