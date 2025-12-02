عمرو الدردير: نقد الأحداث الرياضية يجب أن يكون منضبطًا بعيدًا عن التجاوزات

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ نقاد الأحداث الرياضية.

مشجعي مصر والمغرب

وكتب الدردير عبر صفحته‏ علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عند تفاعلنا مع الأحداث الرياضية، من الضروري توخي الحذر لتجنب الوقوع في بعض التجاوزات.

‏نقد منهجية و منظومة فريق، أو سلوك للجماهير، يجب أن يتم بإنضباط دون أي تجاوزات أو تعميمات غير مبررة تمس دولة او شعب بأكمله.

‏علاقة مصر و المغرب ستظل كبيرة و متينة".

وكان قد أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المنتظر انطلاق معسكر منتخب مصر الوطني يوم 7 ديسمبر الحالي استعدادا لمباراة نيجيريا الودية قبل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 14 ديسمبر 2025 على ملعب استاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 يناير 2026.

ويشارك في كأس أمم إفريقيا 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، حيث أسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا.

وسيخوض الفراعنة أولى مبارياتهم في البطولة ضد زيمبابوي، ثم يواجهون جنوب إفريقيا، قبل أن يختتموا دور المجموعات بملاقاة أنجولا.

وفي سياق متصل أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره المصري رسميًا بتصنيف المنتخب المصري في قرعة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ونظام القرعة المقرر إقامتها في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاء منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن بالتصنيف الثالث، بين 48 منتخبًا مشاركًا في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزباكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.