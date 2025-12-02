الأهلي يعلن عن خدمات طبية مكثفة فى بطولة إفريقيا لـ سيدات السلة

واصلت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات رقم 29 برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التجهيز لانطلاق ‏البطولة التي تقام في ضيافة النادي خلال الفترة من 4 الى 15 ديسمبر الجاري.‏

وحرصت اللجنة على تجهيز خدمات طبية مكثفة طوال فترة البطولة، تتمثل في توفير طواقم طبية وسيارات إسعاف مجهزة؛ للتعامل مع أي حالات طارئة خلال مباريات البطولة.‏

وقامت اللجنة العليا بتخصيص أرقام للتواصل مع اللجنة الطبية للبطولة؛ لتسهيل الانتقال إلى المستشفيات القريبة من أماكن ‏الإقامة، في حال تعرض أي من الوفود المشاركة لأي ظروف طارئة.‏

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز أندية القارة، وهي:الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو ‏الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة ‏الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - ‏CNS‏ الكونغو الديموقراطية – والقلوب الشجاعة من مالاوي.‏