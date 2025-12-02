قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تمريض الوادي الجديد تنظم فعالية لتعزيز السلوك المهني داخل الحرم الجامعي

ندوه
ندوه
منصور ابوالعلمين

نظمت كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد  ندوة توعوية بعنوان "السلوك الطلابي داخل الحرم الجامعي، في إطار سعي جامعة الوادي الجديد إلى بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وصناعة تأثير إيجابي داخل الحرم الجامعي، نحو طالب واعٍ ومسؤول"، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من طلاب الكلية.

جاءت الندوة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور أسماء علي محجوب عميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة نورا مهدي منسق الأنشطة الطلابية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت عميدة الكلية الأستاذ الدكتور أسماء محجوب أن الارتقاء بالسلوك الجامعي يمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المهنية والأخلاقية، مشددة على حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية واعية تدعم قيم الانتماء والاحترام والالتزام الأكاديمي، بما يسهم في إعداد خريج قادر على خدمة المجتمع بكفاءة.

كما أوضحت الدكتورة دعاء حسني أبو جبل أمين الكلية، أن الطالب الواعي هو محور العملية التعليمية وعماد نجاحها، لافتة إلى أن قيم الانضباط والمسؤولية والتواصل البنّاء تشكل أساسًا في تكوين جيل قيادي قادر على إحداث تغيير فعّال داخل الجامعة وخارجها.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور التي ركزت على أهمية السلوك الإيجابي داخل الحرم الجامعي، وأثره في تعزيز جودة الحياة الطلابية، بالإضافة إلى مناقشة دور الطالب ومسؤوليته المجتمعية، وأساليب التعامل الراقي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأهمية الالتزام بالميثاق الأخلاقي للجامعة. وشهدت الفعالية تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب من خلال مناقشات وأمثلة تطبيقية عززت فهمهم للمحاور المطروحة.

وفي ختام الفعالية، أكدت الدكتورة نورا مهدي استمرار كلية التمريض في تنظيم فعاليات وأنشطة تستهدف دعم شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الأكاديمية والسلوكية، بما يحقق التميز العلمي والمهني لطلاب الكلية.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود جامعة الوادي الجديد لتعزيز الوعي الطلابي وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية داخل الكليات، بما يساهم في بناء بيئة تعليمية إيجابية تدعم نجاح الطلاب وتميّزهم.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد كلية تمريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

مي عمر

مي عمر تعلن بدء تصوير مسلسل "الست موناليزا "

محمد سراج

محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل

عمرو عابد

تأليف ولا إخراج ولا تمثيل .. عمرو عابد يحسم موقفه من تعدد مواهبه | خاص

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد