تمريض الوادي الجديد تنظم فعالية لتعزيز السلوك المهني داخل الحرم الجامعي

نظمت كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد ندوة توعوية بعنوان "السلوك الطلابي داخل الحرم الجامعي، في إطار سعي جامعة الوادي الجديد إلى بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وصناعة تأثير إيجابي داخل الحرم الجامعي، نحو طالب واعٍ ومسؤول"، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من طلاب الكلية.

جاءت الندوة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور أسماء علي محجوب عميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة نورا مهدي منسق الأنشطة الطلابية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت عميدة الكلية الأستاذ الدكتور أسماء محجوب أن الارتقاء بالسلوك الجامعي يمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المهنية والأخلاقية، مشددة على حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية واعية تدعم قيم الانتماء والاحترام والالتزام الأكاديمي، بما يسهم في إعداد خريج قادر على خدمة المجتمع بكفاءة.

كما أوضحت الدكتورة دعاء حسني أبو جبل أمين الكلية، أن الطالب الواعي هو محور العملية التعليمية وعماد نجاحها، لافتة إلى أن قيم الانضباط والمسؤولية والتواصل البنّاء تشكل أساسًا في تكوين جيل قيادي قادر على إحداث تغيير فعّال داخل الجامعة وخارجها.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور التي ركزت على أهمية السلوك الإيجابي داخل الحرم الجامعي، وأثره في تعزيز جودة الحياة الطلابية، بالإضافة إلى مناقشة دور الطالب ومسؤوليته المجتمعية، وأساليب التعامل الراقي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأهمية الالتزام بالميثاق الأخلاقي للجامعة. وشهدت الفعالية تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب من خلال مناقشات وأمثلة تطبيقية عززت فهمهم للمحاور المطروحة.

وفي ختام الفعالية، أكدت الدكتورة نورا مهدي استمرار كلية التمريض في تنظيم فعاليات وأنشطة تستهدف دعم شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الأكاديمية والسلوكية، بما يحقق التميز العلمي والمهني لطلاب الكلية.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود جامعة الوادي الجديد لتعزيز الوعي الطلابي وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية داخل الكليات، بما يساهم في بناء بيئة تعليمية إيجابية تدعم نجاح الطلاب وتميّزهم.