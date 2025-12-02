قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
محافظات

رأس غارب ترفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء لمواجهة الأمطار والسيول

صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

كثّفت مدينة رأس غارب استعداداتها لموسم الشتاء عبر خطة طوارئ شاملة تهدف إلى التعامل مع أي موجات أمطار أو سيول محتملة، وذلك في إطار توجيهات محافظة البحر الأحمر بالاستعداد المبكر للتقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت هذه التحركات تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي شدّد على ضرورة رفع مستوى الجاهزية بجميع مدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والمنشآت العامة. وفي هذا السياق، وجّه اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، بتنفيذ حملة ميدانية موسّعة من قبل إدارة الأزمات للمعاينة الفعلية لمخرّات السيول والبحيرات الطبيعية الواقعة على طريقي رأس غارب – الزعفرانة ورأس غارب – الشيخ فضل.

وركزت الحملة على التأكد من خلو مسارات السيول من أي أطماء أو عوائق قد تعيق حركة المياه، إضافة إلى مراجعة كفاءة البرابخ والمنشآت المرتبطة بتصريف مياه الأمطار. كما شملت الإجراءات تقييم جاهزية المواقع المحيطة بالطرق الحيوية ومتابعة نقاط تجمع المياه المحتملة.

وفي موازاة ذلك، كلّف رئيس المدينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف أعمال تطهير مطابق الصرف والشنايش داخل نطاق المدينة، مع اتخاذ كل التدابير لتأمين شبكات مياه الشرب تحسبًا لأي تغيّرات مفاجئة في حالة الطقس. كما تم المرور على مركز الإغاثة للتأكد من توافر مهمات الطوارئ وجاهزية المعدات والفرق المختصة للتدخل الفوري وقت الحاجة.

وأكدت محافظة البحر الأحمر استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، مع استعداد كامل من فرق الطوارئ والأجهزة التنفيذية للتعامل السريع مع أي مستجدات، حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية خلال موسم الشتاء.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

