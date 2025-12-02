رأس غارب ترفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء لمواجهة الأمطار والسيول

كثّفت مدينة رأس غارب استعداداتها لموسم الشتاء عبر خطة طوارئ شاملة تهدف إلى التعامل مع أي موجات أمطار أو سيول محتملة، وذلك في إطار توجيهات محافظة البحر الأحمر بالاستعداد المبكر للتقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت هذه التحركات تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي شدّد على ضرورة رفع مستوى الجاهزية بجميع مدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والمنشآت العامة. وفي هذا السياق، وجّه اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، بتنفيذ حملة ميدانية موسّعة من قبل إدارة الأزمات للمعاينة الفعلية لمخرّات السيول والبحيرات الطبيعية الواقعة على طريقي رأس غارب – الزعفرانة ورأس غارب – الشيخ فضل.

وركزت الحملة على التأكد من خلو مسارات السيول من أي أطماء أو عوائق قد تعيق حركة المياه، إضافة إلى مراجعة كفاءة البرابخ والمنشآت المرتبطة بتصريف مياه الأمطار. كما شملت الإجراءات تقييم جاهزية المواقع المحيطة بالطرق الحيوية ومتابعة نقاط تجمع المياه المحتملة.

وفي موازاة ذلك، كلّف رئيس المدينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف أعمال تطهير مطابق الصرف والشنايش داخل نطاق المدينة، مع اتخاذ كل التدابير لتأمين شبكات مياه الشرب تحسبًا لأي تغيّرات مفاجئة في حالة الطقس. كما تم المرور على مركز الإغاثة للتأكد من توافر مهمات الطوارئ وجاهزية المعدات والفرق المختصة للتدخل الفوري وقت الحاجة.

وأكدت محافظة البحر الأحمر استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، مع استعداد كامل من فرق الطوارئ والأجهزة التنفيذية للتعامل السريع مع أي مستجدات، حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية خلال موسم الشتاء.