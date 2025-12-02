قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي مؤتمرًا صحفيًا أعلنت خلاله نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أجريت في 13 محافظة وشهدت تنافس 1316 مرشحًا على المقاعد الفردية.

وكشفت الهيئة عن نتائج الدوائر بمحافظة الشرقية، إلى جانب توضيح ما تبقى من خطوات المرحلة الانتخابية المقبلة.

نتائج الدوائر الانتخابية في محافظة الشرقية (1)

 

نتائج الدوائر الانتخابية في محافظة الشرقية (2)
نتائج الدوائر الانتخابية في محافظة الشرقية (3)
نتائج الدوائر الانتخابية في محافظة الشرقية (4)

 

نتائج الدوائر الانتخابية في محافظة الشرقية (5)
نتائج الدوائر الانتخابية في محافظة الشرقية (6)
نتائج الدوائر الانتخابية في محافظة الشرقية (7)
نتائج الدوائر الانتخابية في محافظة الشرقية (8)
نتائج الدوائر الانتخابية في محافظة الشرقية (9)

استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة

أوضحت الهيئة أن المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة سيستأنفون حملاتهم الدعائية بدءًا من 2 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر، وذلك استعدادًا للمرحلة الحاسمة في بعض الدوائر.

كما تبدأ المحكمة الإدارية العليا في تلقي الطعون على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، على أن يتم الفصل فيها خلال 10 أيام من 5 وحتى 14 ديسمبر.

الجدول الزمني لما تبقى من العملية الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد الرسمية المتبقية من المرحلة الثانية، وجاءت كالتالي:

 الصمت الانتخابي لجولة الإعادة

يبدأ 14 ديسمبر.

 تصويت المصريين بالخارج

يومي 15 و16 ديسمبر.

 تصويت الداخل لجولة الإعادة

يومي 17 و18 ديسمبر.

 إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة

يوم 25 ديسمبر 2025.

كلمة الهيئة الوطنية للانتخابات

خلال المؤتمر، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن انتخابات مجلس النواب تمثل استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة بين جميع أطرافها:

الناخب الواعي الذي يحدد مستقبل وطنه

المرشح الذي يخوض العملية بشفافية

المنظمون والمسؤولون الذين يشرفون على سير الانتخابات

وقال بنداري:“إن هذا الاستحقاق أمانة عظيمة نحملها أمام الله، والجميع مسئولون عن أداء دورهم بما يرضي ضميرهم ويحافظ على مستقبل البلاد.”

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب

