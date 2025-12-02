رئيس سنغافورة يعلن افتتاح سفارة في المكسيك العام المقبل

أعلن الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام عزم بلاده افتتاح سفارة لها في المكسيك العام المقبل، وذلك على ضوء تعميق العلاقات بين البلدين.



جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس ثارمان - الذي يقوم حاليا بزيارة دولة إلى المكسيك تستغرق أربعة أيام وتستمر حتى الغد الأربعاء - مع نظيرته المكسيكية كلوديا شينباوم في العاصمة "مكسيكو سيتي".



وقال ثارمان - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /الثلاثاء/ - إن "قرارنا يعكس ثقة سنغافورة في مستقبل المكسيك، كما أنه يسمح لنا بالتعاون مع قادة المكسيك ومسئوليها ورجال أعمالها ومجتمعها الثقافي على نحو أكثر نشاطا وعمقا".



كما وصف الرئيس السنغافوري هذه الخطوة "بالإنجاز الكبير"، مشيرا إلى أنها ثاني سفارة لبلاده في أمريكا اللاتينية.



من جانبها، قالت شينباوم إنه عقب افتتاح السفارة السنغافورية العام المقبل، فإن المكسيك سيصبح لديها 87 سفارة دائمة؛ مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد في البلاد.



كما أكدت وزارة الخارجية السنغافورية - في بيان اليوم - أن السفارة التي سيتم افتتاحها في المكسيك تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والشعبية بين البلدين، وتحسين الدعم القنصلي المقدم إلى المواطنين السنغافوريين المقيمين في المكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح أول سفارة سنغافورية في أمريكا اللاتينية كان في البرازيل في عام 2012.

