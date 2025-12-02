قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور
أخبار البلد

فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الفرنسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الفرنسي في معرض إيديكس 2025
محمد إبراهيم

تستمر فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وتشارك فرنسا للمرة الرابعة على التوالي، بجناح كبير ومتنوع في معرض إيديكس 2025، بمشاركة نحو 50 شركة فرنسية تعكس قوة وتنوع الصناعة الدفاعية الفرنسية.

Dassault Aviation 

ومن أبرز الشركات العارضة شركة Dassault Aviation  والتي تمتج المقاتلة متعددة المهام والمنظومات الجوية Rafale، وهي من أحدث المقاتلات متعددة المهام في العالم بقدرات سيطرة جوية وهجوم أرضي وبحري وتمتلك مصر أسراب متعددة منها.

جناح رفال

شركة Airbus 

كما تشارك شركة Airbus (Defense & Space / Helicopters) ، حيث عرضت الشركة نماذج لطائرات النقل التكتيكي والتزود بالوقود والمروحيات مثل المروحية H145M لدعم المهام الخاصة، وH225M للنقل المتوسط والبحث والإنقاذ، كما عرضت أيضا أنظمة  المراقبة والاتصال مثل منصات ISR، وعمليات الدعم والخدمات كتدريب الطواقم، وحلول الصيانة المعتمدة على البيانات، وإدارة الأساطيل، وطائرة التزود بالوقود.

 

شركة Thales

كما شاركت شركة Thales الفرنسية في معرض إيديكس من خلال عرض نماذج للرادارات، والاتصالات، والاستشعار، مثل رادارات عائلة Ground Master للرصد بعيد ومتوسط المدى، كما عرضت الشركة أنظمة للسونارات المجرورة ومنظومات كشف تحت سطح البحر، وحلول إدارة القتال، وفي مجال الكهروبصريات والحرب الإلكترونية عرضت الشركة مستشعرات نهارية/حرارية، محددات أهداف، وحلول تشويش وحماية إلكترونية.

شركة Naval Group
 

وإلى العملاق البحري، شركة Naval Group، حيث عرضت الشركة الفرنسية المتخصصة في إنتاج الفرقاطات والكورفيتات تصميمات وحدات سطحية متعددة المهام مع نظم قتال متكاملة ورادارات متقدمة، كذلك غواصات وحلول ديزل وكهرباء منخفضة البصمة الصوتية، وأنظمة قتال تحت سطح البحر، كذلك أنظمة إدارة القتال، إطلاق صواريخ مضادة للطائرات والسفن، وقدرات حرب مضادة للغواصات.

شركة MBDA

وتميز جناح شركة MBDA المتخصصة في إنتاج الصواريخ والذخائر الموجّهة بعرض منتجات متنوعة، مثل نماذج لصواريخ  جو–جو  قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى مع وصلة بيانات وتوجيه متقدم، وصواريخ جو–سطح وبحر–بحر: وذخائر اختراق دقيقة وصواريخ مضادة للسفن بقدرات هجوم بعيد ومقاومة للتشويش، ومنظومات إطلاق عمودي للصواريخ، حلول اشتباك نقطي ومتعدد الطبقات.

شركة Safran

شركة أخرى فرنسية شاركت في المعرض هي شركة Safran المتخصصة في المحركات ىالملاحة والكهروبصريات، ففي مجال المحركات وأنظمة الدفع عرضت نماذج دعم محرك M88 لمقاتلات رافال، وحلول إدارة المحركات، كذلك وحدات ملاحة بالقصور الذاتي، وأنظمة قياس وتثبيت للمدرعات والسفن والطائرات، ومنصات مراقبة واستهداف، محددات مدى ليزرية، وأنظمة تصوير حراري عالية الدقة.

شركة KNDS (Nexter)

شركة KNDS (Nexter) المتخصصة في أنظمة المدفعية والأنظمة البرية عرضت الكثير من المنتجات المهمة مثل CAESAR 155 ملم وهي مدفعية ذاتية الحركة على شاسيه عجلات، وتتميز بسرعة نشر عالية، ودقة ضربات بفضل أنظمة التوجيه، كما عرضت ناقلات ومشاة ومنصات دعم ومركبات قتال مشاة مع ترقيات حماية واستشعار، كذلك ذخائر مدفعية ذكية ومقذوفات بعيدة المدى.

وعرضت شركة KNDS (Nexter)المتخصصة في المركبات التكتيكية والدعم العديد من النماذج مثل  Sherpa / VAB Mk3 وهي مركبات مدرعة خفيفة ومتوسطة للمهام اللوجستية والقتالية، بخيارات حماية معيارية، كذلك نظم اتصالات، وأبراج تسليح خفيفة، وحلول صيانة ميدانية، وحزم تكييف لمنظومات الاستشعار، الحماية النشطة، والاعتمادية في المناخات القاسية.

Lacroix Defense

وبالانتقال إلى شركة Lacroix Defense المتخصصة في وسائل التضليل والحماية، فيد عرضت نماذج لإطلاق الشراك الخداعية على المنصات البحرية مثل أنظمة قذف الشراك لحماية السفن من التهديدات الصاروخية، كذلك قنابل دخانية ووسائل تمويه وهي حلول ميدانية للمركبات والقوات لخفض قابلية الاكتشاف، وأنظمة أخرى لبرمجة ىتهيئة الشراك وفق سيناريوهات التهديد، وربط مع أنظمة إدارة القتال.

شركة Exail 

وعرضت شركة Exail (ECA Groupسابقًا) الأنظمة غير المأهولة البحرية مثل UUV/USV وهي مركبات غير مأهولة للاستطلاع، وكشف الألغام، والمسح الهيدروغرافي، كذلك استشعار تحت السطح تتضمن سونارات تصويرية، وخرائط قاع عالية الدقة.
وسلسلة أدوات تخطيط ىتنفيذ مهام، وربط مع مراكز قيادة وسيطرة بحرية.

فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور

