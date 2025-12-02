عمرو الهلالي: الهيئة الوطنية للانتخابات انتظرت حتى اللحظات الأخيرة لإجراء العملية الانتخابية

أكد دكتور عمرو الهلالي، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن الجدول الزمني للعملية الإنتخابية مرتبط بفطرة عمل البرلمان الحالي، مشيرا أن البرلمان الحالي يعمل على مدار 5 سنوات، ووله دة محددة.

وقال عمرو الهلالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أنه في منتصف يناير القادم لا بد أن يبدا البرلمان الجديد في عمله، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للأنتخابات انتظرت حتى اللحظات الأخيرة لإجراء الإنتخابات قبل إنتهاء مدة البرلمان الحالي بفترة قصيرة.

وتابع بير النظم والتشريعات البرلمانية، أن بيان الرئيس السيسي أدي إلى وجود ثقة كبيرة في العملية الانتخابية، وسيؤدي هذا الشعور إلى زيادة المشاركة في الانتخابات، متابعا: اتوقع أن نشهد اليوم زيادة كبيرة في نسب المشاركة في المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب.