باحث: تنظيم الإخوان لم يصدر بيانًا بشأن قرار ترامب باعتبارهم منظمة إرهابية

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن"إخوان مصر وتركيا مازالوا في حالة تشرذم ومضروبين في مصر، وخلال العشر سنوات الماضية حاول عمل حشد جماهيري وعمل قيادات جديدة وهنا حصل انقسامات داخل الجماعة قسم منهم قال لا نتصارع على السلطة ونظل جماعة دعوية وآخر يريد أن يشكل حزبا يقوم بذلك بعيدا عن الدين".

وقال فرغلي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لم يصدر بيانًا واضحًا بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن كل ما يحدث الآن إعادة تقييم الإخوان بصورة جديدة لإثبات أنهم ليسوا عملاء لأمريكا.

وأشار إلى أن هناك شبكة معقدة لهذا التنظيم في أمريكا وفي أوروبا.