الحمامصي: العيد الوطني الإماراتي ملحمة وحدة صنعت دولة المستقبل

شارك النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في احتفالات العيد القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي توافق الثاني من ديسمبر، إحياءً لذكرى قيام الاتحاد عام 1971، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل رمزًا وطنيًا خالدًا لوحدة الإرادة وبناء الدولة على أسس راسخة.

وأعرب الحمامصي خلال مشاركته في الاحتفالات عن فخره بما حققته دولة الإمارات من نهضة شاملة وتجربة تنموية ملهمة، مشيرًا إلى أن ما شهدته الدولة من تطور يعكس رؤية قيادية واعية استطاعت تحويل الطموح إلى إنجاز، وجعل الإمارات نموذجًا يُحتذى في الاستقرار والتنمية والتخطيط للمستقبل.

وأكد أن اعتماد شعار «روح الاتحاد» للاحتفال باليوم الوطني يجسّد المعنى الحقيقي لتجربة الإمارات الاتحادية، ويعكس قيم التكاتف والتلاحم التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتبقى روح الاتحاد هي الدافع الحقيقي وراء كل إنجاز تحقق على أرض الإمارات.

وأضاف الحمامصي أن العلاقات المصرية–الإماراتية علاقات استراتيجية متينة تقوم على الأخوة والتعاون والتنسيق المشترك، مشددًا على أن التقارب الكبير بين القيادتين والشعبين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار ودعم جهود التنمية في المنطقة العربية.

وشارك في الفعاليات كل من النواب: أحمد الحمامصي، ياسر عبد المقصود، مصطفى سعيد، ومصطفى جبر، في أجواء احتفالية جسّدت اعتزاز الأشقاء في دولة الإمارات بعيدهم الوطني، وروح الأخوة العربية التي تجمع الشعبين الشقيقين.