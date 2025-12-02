مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي

تحدثت الفنانة زينة، عن تجاربها الشخصية ونظرتها للعلاقات في حوارها مع الاعلامية لميس الحديدي ، مؤكدة أن ما مرت به جعلها تفقد الثقة في الرجال بشكل كبير.قائلة : " أنا مش بتكسف وعارفة عيوبي ومميزاتي وعارفة كل حاجة ومتعايشة مع عيوبي قبل مميزاتي ".



ولفتت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار إلى أن أهم عيوبها أنها سريعة الانفعال.

وردا على سؤال الحديدي: يعني مافيش وقت للراجل من سن 30 وأنتي لوحدك؟ لتجيب: مش عارفة يمكن إتعقدت واعتقد اني إتعقدت مارحتش لدكتور نفسي ولكني أعتقد ذلك، أنا بصراحة مشوفتش رجالة في حياتي .. وأنا متعقدة من الرجالة.. بقيت أقرف منهم، بس فيه رجالة بحترمهم طبعًا زي ابويا وإخواتي وبعض العلاقات الناجحة".



كشفت زينة أن كل ما تتمناه في هذه المرحلة الصحة والستر، وأن يحمي الله حياتها وعائلتها من الأشخاص المؤذين.



تابعت معلقة: نفسي في الصحة والستر، وإن ربنا يبعد عني الناس المؤذية، أنا وولادي وإخواتي ومامتي وكل اللي بحبهم.



وعن أسرتها أكدت أنها تعيش دائمًا بين الخوف عليهم والخوف على نفسها من أجلهم، قائلة: بخاف على نفسي عشان أولادي، وبخاف على أولادي عشان نفسي، وبفرح لما أشوفهم فرحانين وناجحين وطيبين على الناس.