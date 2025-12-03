تفاصيل إحالة شاب مُتهم بإنهاء حياة صديقه بمصر الجديدة للمحاكمة الجنائية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة شاب للمحاكمة الجنائية ، لاتهامه بالتعدى على صديقه مما أسفر عن وفاته بمصر الجديدة بالقاهرة.

تفاصيل القصة





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى على صديقه مما أسفر عن وفاته بمصر الجديدة بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "مصاب بطعنتين"، لقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.





وتم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة القسم).. وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى).. وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.