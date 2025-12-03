أوهمهم ببيع ورق طباعة بأسعار مخفضة.. نصاب يستولى على أموال المواطنين أونلاين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير ورق طباعة بأسعار منخفضة.

ورود عدة بلاغات للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بعدة محافظات بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إيهامهم بقدرته على توفير ورق طباعة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى وعدم وفائه بذلك.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وبحوزته

(هاتفى محمول "وبفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدد (12) واقعة بذات الإسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.