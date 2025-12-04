قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
اقتصاد

بنسبة 43%.. نمو تعويضات التأمين التجاري لتسجل نحو 41 مليار جنيه في 9 أشهر

تعويضات تأمينية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين التجاري في مصر خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 43%. 

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية التي حصلت عليه “صدى البلد”نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 40.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 28.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 43 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 100 %، لتسجل 6.1 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التعويضات

 ودفعت شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 46.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 31.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق، بنمو 46.8%.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 22.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة 15مليار جنيه بنمو 49.4 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 47.9 %، لتسجل 24.3 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة16.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

هيئة الرقابة المالية شركات التأمين التجاري نشاط التأمين التكافلي إجمالي التعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات

كيا EV2
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
عمرو دياب
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
