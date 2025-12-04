بنسبة 43%.. نمو تعويضات التأمين التجاري لتسجل نحو 41 مليار جنيه في 9 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين التجاري في مصر خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 43%.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية التي حصلت عليه “صدى البلد”نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 40.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 28.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 43 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 100 %، لتسجل 6.1 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التعويضات

ودفعت شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 46.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 31.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 46.8%.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 22.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة 15مليار جنيه بنمو 49.4 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 47.9 %، لتسجل 24.3 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة16.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.