تعرّف على «جورج سيلدن» مُخترج أول سيارة أجرة تعمل بالكهرباء

إبراهيم القادري

جورج بالدوين سيلدن كان محامي، وحصل على براءة اختراع أمريكية لسيارة في عام 1895، وفي عام 1859 انتقل سيلدن مع والده، القاضي هنري سيلدن ، وكان يعمل محامي جمهوري بارز وعرف بدفاعه عن سوزان أنتوني  إلى روتشستر ، بـ نيويورك، والتحق جورج بجامعة روتشستر لفترة وجيزة .

 تعرف علي جورج سيلدن مخترج أول سيارة أجرة تعمل بالكهرباء

حياه جورج سيلدن الدراسية

ترك سيلدن الدراسة مع اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية، والتحق بفوج الفرسان السادس في جيش الاتحاد، ولم يعجب هذا والده، الذي نجح، بعد وساطة ونقاشات جادة مع ابنه، في تسريحه من الخدمة العسكرية والتحق بجامعة ييل .

لم يوفق جورج في دراسة القانون بجامعة ييل، وفضل الدراسات التقنية التي تقدمها مدرسة شيفيلد العلمية ، لكنه أنهى دراسته وحصل على نقابة المحامين في نيويورك عام ١٨٧١، وبعدها انضم إلى مكتب والده للمحاماة.

 تعرف علي جورج سيلدن مخترج أول سيارة أجرة تعمل بالكهرباء

زواج جورج سيلدن

تزوج جورج سيلدن من كلارا دريك ودروف، وأنجب منها أربعة أطفال، وواصل هوايته في الاختراع في ورشة عمل بقبو والده، فاخترع آلة كاتبة وآلة لصنع أطواق الطباعة.

وكان يعتبر سيلدن رائد التصوير الفوتوجرافي جورج إيستمان في قضايا براءات الاختراع، وكان مقره أيضًا في روتشستر.

براءة اختراع سيلدن

تقدم جورج سيلدن بطلب للحصول على براءة اختراع في 8 مايو 1879 في التقاء تاريخي بين العقول صاحبة الرؤية، كان الشاهد الذي اختاره سيلدن هو أمين الصندوق في أحد البنوك المحلية، جورج إيستمان ، الذي أصبح مشهور فيما بعد بكاميرا كوداك .

 تعرف علي جورج سيلدن مخترج أول سيارة أجرة تعمل بالكهرباء

محرك طريق سيلدن

في عام ١٨٩٩،باع حقوق براءة اختراعه إلى ويليام سي ويتني ، الذي اقترح تصنيع سيارات أجرة تعمل بالطاقة الكهربائية تحت اسم شركة المركبات الكهربائية (EVC)، مقابل إتاوة قدرها ١٥ دولارا أمريكيا لكل سيارة، مع حد أدنى سنوي قدره ٥٠٠٠ دولار أمريكي.

ثم تعاون ويتني وسيلدن لتحصيل الإتاوات من شركات تصنيع سيارات ناشئة أخري، وقد نجح في البداية، حيث تفاوض على إتاوة بنسبة ٠.٧٥٪ على جميع السيارات التي تبيعها جمعية مصنعي السيارات المرخصين، وثم أسس شركته الخاصة للسيارات في روتشستر تحت اسم شركة سيلدن للسيارات .

 تعرف علي جورج سيلدن مخترج أول سيارة أجرة تعمل بالكهرباء

وبعدها قرر هنري فورد ، مالك شركة فورد للسيارات ، التي تأسست في ديترويت بولاية ميشيجان عام ١٩٠٣، وأربع شركات أخرى لصناعة السيارات الطعن في دعوى انتهاك براءة الاختراع التي رفعها سيلدن وإي في سي.

واستمرت المعركة القانونية ثماني سنوات، وبلغ عدد صفحات سجل القضايا فيها ١٤ ألف صفحة، وتضمنت شهادة فورد التعليق التالي: "من المؤكد تمامًا أن جورج سيلدن لم يسهم في تطوير صناعة السيارات ولو بشكل طفيف، وربما كانت لتكون أكثر تقدمًا مما هي عليه الآن لو لم يولد" .

