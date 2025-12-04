القبض على رجل وسيدة يمارسان الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص وسيدة لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، وسيدة) بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.