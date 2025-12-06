قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق أعمال التسجيل فى عمومية نقابة المحامين | صور
تقارير عالمية: حقبة سياحية استثنائية بانتظار مصر واليابان وفيتنام في 2026
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
مرأة ومنوعات

7 عادات صباحية تبطئ الشيخوخة بشكل طبيعي

الشيخوخة
الشيخوخة
هاجر هانئ

لا يمكن إيقاف الشيخوخة مؤقتًا، ولكن يمكن التخفيف منها. 

يُصلح الجسم نفسه من خلال النوم والحركة والطعام والإيقاع، وعندما تبدأ الصباحات بالعادات الصحيحة، فإنها تُرسل إشارة توازن، حيث تُقاوم الخلايا التوتر بشكل أفضل، ويحتفظ الجلد بالرطوبة لفترة أطول، وتستجيب العضلات بشكل أسرع، ويبقى العقل متيقظًا طوال اليوم. 

الفكرة ليست السعي وراء الشباب، بل التقدم في السن بقوة وهدوء، ولا تعتمد هذه العادات على التوجهات السائدة، بل تعمل وفقًا لما هو معروف عن الساعة الداخلية للجسم، والالتهابات، والتعافي.

عادات صباحية تبطئ الشيخوخة بشكل طبيعي

التعرض لـ ضوء الشمس خلال 30 دقيقة
ضوء الصباح الطبيعي يُعيد ضبط الساعة البيولوجية للجسم، فهو يُعزز اليقظة ويُقلل من إفراز الكورتيزول في مراحل لاحقة من اليوم.

الخروج خطوةً قصيرةً إلى الخارج، حتى في الصباح الغائم، يُساعد الدماغ على إطلاق إشارات تُحافظ على تناغم البشرة والنوم والتمثيل الغذائي، هذا الإيقاع يُقلل من الإجهاد التأكسدي مع مرور الوقت.

ابدأ بمشروب دافئ وليس باردًا

المشروبات الباردة قد تُبطئ عملية الهضم في الصباح الباكر. 

الماء الدافئ أو مشروبات الأعشاب تُعزز تدفق الدم وتُسهّل حركة الأمعاء، ويقلل ثبات حركة الأمعاء الالتهاب، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في الشيخوخة السريعة.

أضف "دقيقة التنقل" قبل بدء اليوم
دقيقة واحدة من الدوران البطيء للمفاصل تُنشّط العضلات المتيبسة التي تميل إلى الشد مع التقدم في السن. 

يُرسِل الجسم المزيد من الدم إلى العمود الفقري والوركين والكتفين، هذا يحمي وضعية الجسم ويُخفّف الآلام الطفيفة التي تتفاقم مع مرور الوقت.

تناول عنصرًا واحدًا غنيًا بالبروتين خلال ساعتين من الاستيقاظ
يُبطئ البروتين فقدان العضلات، وهو جزء طبيعي من الشيخوخة يُسمى فقدان الكتلة العضلية. 

يُحافظ تناول البروتين في الصباح على نشاط عملية الأيض ويساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، هذا يُقلل من إرهاق منتصف النهار ويُحافظ على نضارة البشرة.

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

حماية البشرة مبكرًا، حتى في الأماكن المغلقة
يميل هواء الصباح إلى أن يكون أكثر جفافًا، ما يُسرّع فقدان الماء من الجلد. 

تُقلّل طبقة رقيقة من المرطب وواقي الشمس من الضرر التأكسدي المُبكر، هذه العادة تحمي الكولاجين، الذي يتناقص طبيعيًا مع التقدم في السن.

اكتب "قائمة التركيز" لمدة 60 ثانية
يُسرّع التوتر الشيخوخة، فُرْقات قصيرة من الصفاء الذهني تُخفّف من حدّتها. تُساعد قائمةٌ مدتها دقيقة واحدة للمهام الرئيسية الثلاث اليومية الدماغ على التخلّص من القلق غير الضروري، كما تُخفّف العبء الذهني وتُخفّف الالتهاب المُرتبط بالتوتر المُزمن.

تأخير عرض الشاشة لمدة 15 دقيقة الأولى
تُحاكي الشاشات الساطعة ضوء الظهيرة وتُربك الساعة البيولوجية للجسم. 

قد يُسبب ذلك اضطرابًا في الهرمونات التي تُنظم تجديد البشرة، والشهية، والمزاج. 

إن منح العينين فترة قصيرة خالية من الشاشات يُخفف الإجهاد ويدعم شيخوخة صحية.

المصدر: timesofindia.indiatimes

الشيخوخة العضلات ضوء الشمس البروتين

