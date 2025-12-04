مي عمر تكشف عن مفاجأة في رمضان 2025.. وتستعد لبطولة “الست موناليزا”

على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كشفت الفنانة مي عمر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يعرض على قناة MBC مصر عن استعدادها لتقديم مفاجأة كبرى لجمهورها في موسم رمضان 2025، دون الكشف عن تفاصيلها، مما أثار حماس الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل.

وأكدت مي عمر أنها تواصل حالياً التحضير لمسلسلها الجديد “الست موناليزا”، والذي تجسد من خلاله شخصية مختلفة ومليئة بالتحديات الدرامية. كما تحدثت عن مسلسلها الآخر “كله مشاعر”، واصفة إيّاه بعمل “يُعالج قضايا المرأة بشكل عميق وحساس”، مشيرة إلى أن الأعمال التي تدور حول المرأة لها مكانة خاصة لديها وتحرص دائماً على الاهتمام بتقديمها بصورة مميزة.

وعبّرت مي عمر عن سعادتها بالتفاعل الكبير من الجمهور مع أعمالها الأخيرة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في اختياراتها الفنية.

في انتظار الإعلان الرسمي عن مفاجأتها الرمضانية، يترقب جمهورها المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع القادمة.