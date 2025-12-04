برلماني: إيدكس 2025 يعكس نضج الصناعة الدفاعية المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن معرض «إيدكس 2025» جاء هذا العام بصورة تعكس حجم التقدم الذي حققته الصناعات الدفاعية المصرية، سواء على مستوى تنوع المنصات الدفاعية أو اعتماد تقنيات حديثة تشمل الأنظمة الذكية والطائرات بدون طيار وحلول الحماية السيبرانية.

وأوضح عتمان أن التطور الملحوظ في دورة المعرض الحالية يعبر عن مسار متصاعد تنتهجه الدولة في بناء صناعة دفاعية متقدمة، تملك القدرة على الانخراط في شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس ثقة متنامية في الإمكانات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأضاف عتمان أن «إيدكس 2025» يُعد منصة مهمة لقياس جاهزية الصناعة الدفاعية، ووضع أولويات التطوير خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المشاركة المصرية الواسعة والتفاعل الإيجابي مع مختلف الشركات والوفود الدولية يعززان ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على توسيع حضورها الإقليمي وتعزيز موقعها في قطاع الصناعات الدفاعية.

كما شدد النائب عادل مأمون عتمان على أن استمرار تنظيم معارض دولية بهذا الحجم يعكس قوة البنية التحتية المصرية وقدرتها على استضافة فعاليات عالمية ، موضحاً أن هذا النوع من المعارض يسهم في نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر، ويفتح المجال أمام تصنيع مشترك مع كبرى الشركات الدولية، بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتطورة.