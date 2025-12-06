مخرجة فيلم فلسطين 36: أردنا للأرشيف أن يكون حاضرا ونابضا بالحياة

بحضور جماهيري كبير، عرض فيلم فلسطين 36 بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بحضور المخرجة ان ماري جاسر وفريق العمل، وعقب العرض حرص عدد من النجوم والنجمات على تهنئة طاقم الفيلم منهم إلهام شاهين، ليلى علوي.



وبالاستناد إلى سنوات من البحث والعمل الميداني، أعاد فريق الإنتاج بناء قرية فلسطينية مدمّرة جزئيًا باستخدام الأساليب التقليدية وبالتعاون الوثيق مع العائلات المحلية، قبل أن يضطر هذا الفريق، وتحت وطأة الظروف الصعبة، للانتقال إلى الأردن وإعادة بناء الموقع في شمال الأردن. كما يتضمن الفيلم مشاهد صُوّرت في القدس في ظل ضغط جسدي وعاطفي شديد.



وقالت جاسر: "ثورة 1936 هي أول انتفاضة جماهيرية لنا، حيث تجاوزت الفوارق الطبقية والجغرافية. الكثير مما نعيشه اليوم تشكّل في تلك المرحلة. أردنا للأرشيف أن يكون حاضرًا ونابضًا بالحياة، لا مجرد عودة بالزمن إلى الوراء، بحيث يعيش المشاهدون قصة متواصلة تتقدم إلى الأمام، لأناس يطالبون بالكرامة والقدرة على الفعل".

وأضافت جاسر: "شعرنا أنّنا ربما لن نستطيع العودة. أصبح تصوير فيلم "فلسطين 36" فعلًا للحفاظ على الأماكن والحياة المهددة بالاندثار. كان واضحًا أننا قد لا نعود أبدًا. لقد صوّرنا تحت الضغط لأنّ الذاكرة نفسها كانت على المحك".

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، وتقام دورته السنوية في مدينة جدة داخل منطقة جدة التاريخية، حيث يجتمع صناع السينما من مختلف انحاء العالم للاحتفاء بالفن السابع وتقديم رؤى جديدة تدعم صناعة السينما العربية والعالمية. انطلق المهرجان بهدف تمكين المواهب الشابة وتوفير منصة لنشر الاعمال المبتكرة وعرض افلام متميزة من مناطق مختلفة عبر العالم.

ويستقطب المهرجان في كل عام نخبة واسعة من النجوم وصناع السينما، الذين يشاركون في جلسات حوارية وندوات وبرامج تطوير مهنية. ومن بين الاسماء الدولية المشاركة في دورته الخامسة آيشواريا راي باتشان، وادريان برودي، وشون بيكر، وجيانكارلو اسبوزيتو، اضافة الى جيسيكا البا، وآنا دي ارماس، ونينا دوبريف، وكيرستن دانست، وداكوتا جونسون، وكوين لطيفة، ونجمة السينما الهندية كريتي سانون، حيث يقدّمون تجاربهم المهنية وشهاداتهم الفنية للجمهور والمهتمين في الصناعة.

ويحتضن المهرجان عروض السجادة الحمراء التي تجمع اكثر من عشرين فيلما بحضور نجومها، كما يقدم برنامجا سينمائيا واسعا يشمل الافلام الروائية الطويلة والقصيرة، والاعمال الكلاسيكية المرممة، والافلام المستقلة، وافلام المواهب الصاعدة. ويعقد المهرجان ايضا مجموعة من الورش والبرامج التدريبية من خلال "معامل البحر الاحمر"، ومن بينها "معمل المسلسلات" الذي يشهد مشاركة حصرية من الفنان جيانكارلو اسبوزيتو.