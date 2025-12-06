أخبار التكنولوجيا | روسيا تحجب سناب شات وتقييد فيس تايم.. روبوت Grok يكشف عن معلومات حساسة لمستخدميه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تشير تقارير حديثة إلى أن موجة الاستقالات التنفيذية التي شهدتها شركة آبل مؤخرا ترافقت مع تحركات أوسع داخل مستويات تنظيمية أدنى في الشركة.



الذكاء الاصطناعي يتصدر القائمة.. جوجل تعلن أفضل إضافات كروم لعام 2025



كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن قائمتها السنوية لأفضل إضافات متصفح كروم لعام 2025، ضمن موجة القوائم التي تتصدر عادة نهاية العام، بعد “Spotify Wrapped” وإعلان آبل للفائزين بجوائز App Store.



قرار غامض بخفض ميزانية الميتافيرس 30%.. ماذا يحدث داخل ميتا؟



أفادت وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة ميتا Meta، تدرس إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية قسم الميتافيرس، قد تصل إلى نحو 30%.

حملة حجب جديدة.. روسيا تمنع سناب شات وتقييد فيس تايم

حجبت الحكومة الروسية الوصول إلى تطبيق سناب شات وفرضت قيودا على خدمة الاتصال المرئي فيس تايم التابعة لشركة آبل، في خطوة جديدة ضمن مساعي موسكو لتشديد السيطرة على الإنترنت ووسائل التواصل، وفق ما أفادت به وكالات أنباء حكومية وهيئة الرقابة على الاتصالات روسكومنادزور.

أثار روبوت الدردشة Grok، المطور من قبل شركة xAI التابعة لـ إيلون ماسك والمدمج في منصة إكس (تويتر سابقا)، موجة انتقادات واسعة بعد تحقيق نشره موقع Futurism كشف قدرته على مشاركة عناوين منازل ومعلومات اتصال وبيانات شخصية لأفراد تشمل مواطنين عاديين، بمجرد طلب بسيط ودون أي ضوابط واضحة.

يغير الذكاء الاصطناعي AI العالم بشكل متسارع، والقلق بشأن استبداله للوظائف أصبح شائعا، حيث أن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى قد قامت بتسريح الآلاف من الموظفين لصالح دمج أكبر للذكاء الاصطناعي.

تستعد شركة شاومي، لإطلاق هاتف Xiaomi 17 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين، وقد أضافت التسريبات الأخيرة مزيدا من الوزن للتكهنات الحالية حول الجهاز.

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، مؤخرا هاتف OnePlus Ace 6T في الصين، مزودا بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الأحدث، وتمكن الهاتف من تحقيق نجاح لافت في أول أيام طرحه للبيع.

