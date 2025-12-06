الإعلان التشويقي لفيلم «القصص» قبل عرضه في مهرجان البحر الأحمر

يستعد فيلم "القصص" لعرضه الأول في العالم العربي ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يوم 8 ديسمبر 2025.

ويقدّم الإعلان التشويقي لمحة عن الفيلم الذي يظهر الرحلة إنسانية التي تجمع بين الحب والطموح والروابط العائلية التي تصمد عبر الزمن.

يعود فيلم أبو بكر شوقي الجديد إلى المنطقة وهو يحمل حكاية مرهفة يتوقع أن تلامس قلوب الجمهور أينما كان.

يضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.

وتدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة نمساوية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.

صُوّر الفيلم بين القاهرة وفيينا بمشاركة مدير التصوير وولفغانغ ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينغر، ومصممة الأزياء ريم العدل.

الفيلم من إنتاج Cinenovo فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير Shofha Productions , Film AG, Fox in the Snow and Wrong Men.

إنتاج مشترك صندوق البحر الأحمر، بدعم من ÖFI+، المعهد السينمائي النمساوي، صندوق فيينا السينمائي، منطقة إيل دو فرانس / باريس ريجون، النمسا السفلى، نظام الحوافز الضريبية للحكومة الفيدرالية البلجيكية، BNP Paribas Fortis Film Finance، مؤسسة الدوحة للأفلام، Aide aux cinémas du monde - المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة - المعهد الفرنسي بالتعاون مع ORF Film/Fernseh-Abkommen.

وتتولى فيلم كلينك المستقلة للتوزيع توزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تتولى GoodFellas المبيعات العالمية.

ومع اقتراب العرض المنتظر في المهرجان، بات بإمكان الجمهور مشاهدة الإعلان التشويقي الجديد، الذي يقدّم لمحة أولى عن فيلم غني بالمشاعر، ويظهر العمق التاريخي والجماليات السينمائية.

وقال كاتب ومخرج الفيلم أبوبكر شوقي: "فيلم "القصص" هو تأمل في قوة الحب، وروابط الإنسان، واللحظات التي تُشكّل مسار حياتنا. يسعدنا تقديم الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومشاركة رحلتنا مع الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة".