قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر يواجه تونس في مباراة الأمل الأخير بكأس العرب
أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر
أمطار وسيول متوقعة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع الجاري
إعلامي: الزمالك لم يصرف النظر عن صفقة حامد حمدان واللاعب هدف رئيسي في الشتاء
الأهلي يقدم عرضه الأخير لعبد القادر بـ17 مليون جنيه وينتظر الرد
وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة تونس وقطر فى كأس العرب والقنوات الناقلة

مباراة تونس وقطر
مباراة تونس وقطر
يسري غازي

يلتقي مساء اليوم الأحد منتخب تونس نظيره منتخب قطر في ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العرب 2025.

ويواجه منتخبا قطر وتونس شبح الخروج المبكر من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليا في دولة قطر، عندما يلتقيان في السابعة مساء اليوم على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتقام مباراة تونس وقطر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية وقطر.

وتنقل مباراة تونس وقطر عبر قنوات beIN Sports HD، ودبي الرياضية، والشارقة الرياضية، وعمان الرياضية، والكويت الرياضية، وقناة الكأس، ومنصة شاشا الرقمية.ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدما على منتخب سوريا الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة، بعد تساويهما في عدد النقاط وفارق الأهداف، فيما يملك منتخبا قطر وتونس نقطة واحدة في رصيدهما.

وخسر منتخب قطر في الجولة الأولى أمام فلسطين قبل أن يتعادل أمام سوريا، مما يجعل المواجهة أمام تونس حاسمة وحاسمة في مسألة التأهل. وما يزيد المباراة تعقيداً هو أن تونس تعرضت أيضاً لهزيمة أمام سوريا ثم تعادلت أمام فلسطين، مما وضعها في المركز الثالث وفرصها في التأهل أكثر صعوبة، وبالتالي لا بديل عن الفوز.

تونس قطر كأس العرب سوريا فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

تفاصيل محاكمة 9 متهمين في قضية "داعش عين شمس"

تعبيرية

اعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع

شاب بقتل زوجته في المنوفية

بعد 4 أشهر زواج.. شاب يقتل زوجته في المنوفية

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد