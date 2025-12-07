موعد مباراة تونس وقطر فى كأس العرب والقنوات الناقلة

يلتقي مساء اليوم الأحد منتخب تونس نظيره منتخب قطر في ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العرب 2025.



ويواجه منتخبا قطر وتونس شبح الخروج المبكر من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليا في دولة قطر، عندما يلتقيان في السابعة مساء اليوم على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.



وتقام مباراة تونس وقطر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية وقطر.



وتنقل مباراة تونس وقطر عبر قنوات beIN Sports HD، ودبي الرياضية، والشارقة الرياضية، وعمان الرياضية، والكويت الرياضية، وقناة الكأس، ومنصة شاشا الرقمية.ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدما على منتخب سوريا الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة، بعد تساويهما في عدد النقاط وفارق الأهداف، فيما يملك منتخبا قطر وتونس نقطة واحدة في رصيدهما.



وخسر منتخب قطر في الجولة الأولى أمام فلسطين قبل أن يتعادل أمام سوريا، مما يجعل المواجهة أمام تونس حاسمة وحاسمة في مسألة التأهل. وما يزيد المباراة تعقيداً هو أن تونس تعرضت أيضاً لهزيمة أمام سوريا ثم تعادلت أمام فلسطين، مما وضعها في المركز الثالث وفرصها في التأهل أكثر صعوبة، وبالتالي لا بديل عن الفوز.