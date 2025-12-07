قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
رئيس الوزراء يبحث مع وزيري الإنتاج الحربي والبترول مستجدات العمل وخطط التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: فريق التدخل السريع وفرقه المحلية تعامل مع 519 بلاغًا خلال نوفمبر الماضي

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع وفرقه المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي في محافظات الجمهورية.

وتعامل الفريق مع 519 بلاغا واستغاثة وشكوى، تنوعت ما بين حالات الكبار والأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية وتنفيذ وإجراء تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال المعرضين للخطر والبيوت الصغيرة وحضانات إيوائية .

وبلغت نسبة الإنجاز 100%، وتصدرت محافظات "القاهرة-الجيزة-الإسكندرية-القليوبية-الغربية -الشرقية -الدقهلية-المنوفية- الأقصر-البحيرة- دمياط - أسوان"قائمة التدخلات.

كما تم التنسيق والتعاون مع النيابة العامة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزارء ، وهيئة الإسعاف المصرية والمجلس القومي للمرأة، وخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات والمؤسسات الأهلية .

وشهد  شهر نوفمبر الماضي تنفيذ تدخلات مع عدد 29 حالة إنسانية، وفحص 110 بلاغات عن أطفال بلا مأوى، وفحص 4  بلاغات للمرأة المعنفة، وفحص  140 بلاغا عن كبار بلا مأوى، واستقبال 46 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، ونقل عدد 31 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيداً لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى.

كما تم تنفيذ 21 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم، وفحص 5 بلاغات بوجود بعض انتهاكات داخل بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغلق عدد 4 مؤسسات رعاية اجتماعية متنوعة لرعاية ذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وبيوت صغيرة بمحافظات القاهرة والغربية والإسكندرية، فضلا عن إجراء 18 تدخلاً إدارياً وقانونيا مع ما تم رصده بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

وبلغ إجمالى البلاغات التي تعامل معها الفريق  منذ إنشائه  عام 2014 وحتي  تاريخه ما يقارب 41150 بلاغًا.

هذا ويقوم فريق التدخل السريع وفرقه المحلية بمحافظات الجمهورية بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين وذوى الاعاقة أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى والتنسيق لمساعدة الحالات الإنسانية ، وذلك عن طريق الإبلاغ على الخط الساخن للوزارة(16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء(16528) والخط الساخن لأبناء مصر(19282)أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي جهود وتدخلات فريق التدخل السريع محافظات الجمهورية التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الصومالي على هامش منتدى الدوحة

أرشيفية

مصرع 18 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجري لقاء سريا مع توني بلير .. وخطة دولية لإدارة غزة قبيل نهاية 2025

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد