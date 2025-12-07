قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء البحر الاحمر
ميناء البحر الاحمر
أ ش أ

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، حيث تم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و886 شاحنة و101 سيارة.
وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأحد- أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع و517 شاحنة و44 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع و369 شاحنة و57 سيارة.


وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة (Alcudia Express)، بينما غادره ثلاث سفن وهي (Poseidon Express) و(Pridge) و(أمل).. فيما شهد ميناء نويبع تداول 4200 طن بضائع و310 شاحنات من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (أور) و(سينا).. بينما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.

مواني البحر الأحمر بضائع

