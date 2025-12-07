تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، حيث تم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و886 شاحنة و101 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأحد- أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع و517 شاحنة و44 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع و369 شاحنة و57 سيارة.



وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة (Alcudia Express)، بينما غادره ثلاث سفن وهي (Poseidon Express) و(Pridge) و(أمل).. فيما شهد ميناء نويبع تداول 4200 طن بضائع و310 شاحنات من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (أور) و(سينا).. بينما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.