رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر يقود حملة لاسترداد أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة

اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، بتنفيذ حملة مكبرة علي أحد مخازن الخردة وإزالة المبني القائم علي الأرض المتعدي عليها علي مساحة 225 مترا مربعا واسترددها بالاشتراك مع شرطة المرافق.كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من الخردة، وتم تحرير محضر بيئة ضد المسؤل عن المخزن، حيث أن الأرض تعود ملكيتها إلى الدولة وتم استردادها.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الحازم للمخالفات البيئية وضبط مخازن الخردة العشوائية، واسترداد أرض الدولة.



واستجابة لشكاوي المواطنين بمنطقة ناصر المشروعات علي المواقع الإلكترونية المختلفة من وجود مخزن خردة ونفايات ضار بالصحة والبيئة بالمنطقة يهدد حياتهم وأطفالهم بالخطر الدائم لما يحويه من حشرات وقوارض، بالإضافة الي إنبعاث الروائح الكريهة منه علي مدار اليوم.



وأكد رئيس الحي بأن هذه الحملات علي مخازن الخردة وجمع القمامة تأتي في إطار جهود الحي المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري والحد من الآثار السلبية والتلوث الناتج عن تراكم وتشوين الخردة والمخلفات.