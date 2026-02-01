قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مولودية الجزائر وسانت ايلو
الكونفدرالية الأفريقية| صلاح مسن يحرز هدف تعادل المصري في شباك الزمالك
مشهد نادر.. طيران الاحتلال يحلّق على ارتفاع منخفض في جنوب لبنان
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصر تصدت لمخططات تهجير الفلسطينيين وتواصل كشف كواليس الأزمة وجزء ثان من «أسرار» قريبًا

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا وحاسمًا في إدارة الأزمة الأخيرة المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أن الموقف المصري كان واضحًا وثابتًا في حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الشعب الفلسطيني.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن ما تحقق على أرض الواقع يُعد نجاحًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا للدولة المصرية، مؤكدًا أن القاهرة تصدت بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين، وفرضت موقفها أمام المجتمع الدولي.

وأشار موسى إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت تتضمن مواقف متشددة، من بينها رفضه فتح معبر رفح أو السماح بختم جوازات سفر الفلسطينيين، إلى جانب التلويح بتهجير سكان قطاع غزة، إلا أن الموقف المصري كان حاسمًا في مواجهة هذه الطروحات.

وأكد الإعلامي أن مصر أعلنت بوضوح رفضها القاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، قائلًا إن فتح معبر رفح تم بالفعل، في رسالة واضحة بأن القرار المصري مستقل ويعبر عن التزام تاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف موسى أن هناك فلسطينيين عالقين منذ سنوات بسبب تعقيدات المشهد السياسي والأمني، مشددًا على أنه في حال وجود أي محاولات لإجبار نحو مليوني فلسطيني على مغادرة قطاع غزة، فإن الدولة المصرية ستقف سدًا منيعًا أمام هذه المخططات، حفاظًا على الأمن القومي المصري ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر، أعلن الإعلامي أحمد موسى عن بدء التحضيرات للجزء الثاني من كتابه «أسرار»، والذي عُرض الجزء الأول منه مؤخرًا ضمن إصدارات جناح مؤسسة الأهرام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن العمل الجديد سيتناول ملفات أكثر عمقًا وحساسية.

وأوضح موسى أن الجزء الثاني من «أسرار» سيتضمن معلومات وتفاصيل قوية، من شأنها أن تثير تفاعلًا واسعًا لدى القراء، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وأحداث معقدة، مؤكدًا أن الكتاب سيلقي الضوء على كواليس وخفايا لم تُطرح من قبل.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من كشف الحقائق، سواء عبر الشاشة أو من خلال الإصدارات المكتوبة، مشددًا على أن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الحدث، بل يمتد إلى توضيح أبعاده وحماية وعي الرأي العام.

احمد موسى صدى البلد الاعلام حرية حرية الرأي الرأي العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

ترشيحاتنا

مطار أسوان الدولى

نائب محافظ أسوان يشارك في تجربة الطوارئ العملية بمطار أسوان الدولى ..صور

وكيل صحة كفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المركز الطبي ببيلا| صور

الطفل الذي عقرته الكلاب الضالة براس سدر

نهشت جسمه.. جراحة عاجلة لطفل هاجمته كلاب ضالة في مدينة رأس سدر| صور

بالصور

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

المزيد