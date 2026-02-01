أحمد موسى: مصر تصدت لمخططات تهجير الفلسطينيين وتواصل كشف كواليس الأزمة وجزء ثان من «أسرار» قريبًا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا وحاسمًا في إدارة الأزمة الأخيرة المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أن الموقف المصري كان واضحًا وثابتًا في حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الشعب الفلسطيني.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن ما تحقق على أرض الواقع يُعد نجاحًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا للدولة المصرية، مؤكدًا أن القاهرة تصدت بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين، وفرضت موقفها أمام المجتمع الدولي.

وأشار موسى إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت تتضمن مواقف متشددة، من بينها رفضه فتح معبر رفح أو السماح بختم جوازات سفر الفلسطينيين، إلى جانب التلويح بتهجير سكان قطاع غزة، إلا أن الموقف المصري كان حاسمًا في مواجهة هذه الطروحات.

وأكد الإعلامي أن مصر أعلنت بوضوح رفضها القاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، قائلًا إن فتح معبر رفح تم بالفعل، في رسالة واضحة بأن القرار المصري مستقل ويعبر عن التزام تاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف موسى أن هناك فلسطينيين عالقين منذ سنوات بسبب تعقيدات المشهد السياسي والأمني، مشددًا على أنه في حال وجود أي محاولات لإجبار نحو مليوني فلسطيني على مغادرة قطاع غزة، فإن الدولة المصرية ستقف سدًا منيعًا أمام هذه المخططات، حفاظًا على الأمن القومي المصري ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر، أعلن الإعلامي أحمد موسى عن بدء التحضيرات للجزء الثاني من كتابه «أسرار»، والذي عُرض الجزء الأول منه مؤخرًا ضمن إصدارات جناح مؤسسة الأهرام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن العمل الجديد سيتناول ملفات أكثر عمقًا وحساسية.

وأوضح موسى أن الجزء الثاني من «أسرار» سيتضمن معلومات وتفاصيل قوية، من شأنها أن تثير تفاعلًا واسعًا لدى القراء، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وأحداث معقدة، مؤكدًا أن الكتاب سيلقي الضوء على كواليس وخفايا لم تُطرح من قبل.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من كشف الحقائق، سواء عبر الشاشة أو من خلال الإصدارات المكتوبة، مشددًا على أن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الحدث، بل يمتد إلى توضيح أبعاده وحماية وعي الرأي العام.