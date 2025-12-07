قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر
فن وثقافة

عمر كمال يعلن عن تعاون جديد مع هاني محروس

عمر كمال
عمر كمال
منار نور

أعلن الفنان عمر كمال عن تحضيره لأعمال فنية جديدة بالتعاون مع المنتج هاني محروس، وذلك من خلال نشره صورة تجمعهما على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.


وعلق عمر كمال على الصورة قائلاً: "مع واحد من أهم منتجي الوطن العربي وأبرز مهندسي الصوت في تاريخ مصر والعالم العربي، حبيبي وأخوي الكبير هاني محروس، استنوا القادم."

اتهام عمر كمال بسرقة ألبوم محمد فؤاد


قال عمر كمال، إنه لا يقلد المطرب محمد فؤاد ولكنه من مدرسته ومش بتنصل من ده وبتأثر بيه.

وأضاف عمر كمال، في لقائه على قناة "ام بي سي مصر"، أن رزقه هذا الألبوم بعد الفنان محمد فؤاد، وجالي بالصدفة ولقيت ألبوم حلو جدا وقولت ليه مغنيش، وأنه حصل على الألبوم بعد أن مر على أثنين من النجوم، وأنه قام بتعديل بعض الأشياء في الأغاني، وأن محمد فؤاد هو من رفض هذا الألبوم ولم يسرقه أو حصل عليه بطريقة غير صحيحة، وأنه في بعض الأغاني قد بدأ الفنان محمد فؤاد في تسجيلها" .

وقال عمر كمال، إنه لم يتواصل مع الفنان محمد فؤاد بعد هذا الموضوع، لآنه لا يعلم رد فعله، لكنه لم يحصل على الألبوم إلا بعد أن رفضه فؤاد وبعدذلك ذهب لمطرب ثاني ولم يتم الاتفاق".


وتابع عمر كمال": صحابي دعموني جدا بعد الألبوم الجديد، قائلا "أنا طابخ طبخة جديدة والناس مصدقاني جدا، وأنا صابر ومش هبطل شعبي، وجبت سقف المهرجانات وعايز أكبر في حتة تانية زي الرومانسي.



