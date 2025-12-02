قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل داخل مجموعة الـD-8
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

400 أغنية.. عمر كمال يرد على اتهامه بسرقة ألبوم محمد فؤاد

البهى عمرو

حل مؤدي المهرجانات عمر كمال، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن حبه للأغاني الشعبية، ونقله من الشعبي لـ الرومانسي، ولأول مرة يرد على اتهامه بسرقة ألبوم المطرب محمد فؤاد.

وأشعل مؤدي المهرجانات عمر كمال، استوديو برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر".

وغنى عمر كمال، أغنية "ضيعنا" والتي جعلت الإعلامي عمرو أديب، يرقص معه وينقط بالفلوس على الهواء مباشرة.

وظل الإعلامي عمرو أديب، يرقص على أغنية "ضيعنا" وغنا بنفسه مع عمر كمال في حالة هستيرية.

400 أغنية

 

وأوضح عمر كمال، أنه قام بعمل أكثر من 400 أغنية، وأنه سعيد بما حققه، وأنه مستمر في طريقه، وأنه كل 5 سنوات يق ويسأل نفسه، ماذا حقق، وأن ذلك منذ أن كان يغني مهرجانات، وأنه يحب تجربة كل ألوان الغناء.

اتهامه بسرقة ألبوم محمد فؤاد


قال عمر كمال، إنه لا يقلد المطرب محمد فؤاد ولكنه من مدرسته ومش بتنصل من ده وبتأثر بيه.

وأضاف عمر كمال، في لقائه على قناة "ام بي سي مصر"، أن رزقه هذا الألبوم بعد الفنان محمد فؤاد، وجالي بالصدفة ولقيت ألبوم حلو جدا وقولت ليه مغنيش، وأنه حصل على الألبوم بعد أن مر على أثنين من النجوم، وأنه قام بتعديل بعض الأشياء في الأغاني، وأن محمد فؤاد هو من رفض هذا الألبوم ولم يسرقه أو حصل عليه بطريقة غير صحيحة، وأنه في بعض الأغاني قد بدأ الفنان محمد فؤاد في تسجيلها" .

وقال عمر كمال، إنه لم يتواصل مع الفنان محمد فؤاد بعد هذا الموضوع، لآنه لا يعلم رد فعله، لكنه لم يحصل على الألبوم إلا بعد أن رفضه فؤاد وبعدذلك ذهب لمطرب ثاني ولم يتم الاتفاق".


وتابع عمر كمال": صحابي دعموني جدا بعد الألبوم الجديد، قائلا "أنا طابخ طبخة جديدة والناس مصدقاني جدا، وأنا صابر ومش هبطل شعبي، وجبت سقف المهرجانات وعايز أكبر في حتة تانية زي الرومانسي.

وأشار إلى أنه منذ الصغر كان يحب في محل براويز، وبالليل في محل جزم حريمي، وكنت شاطر من يومي.


قال عمر كمال، إنه يحب الأغاني الشعبية جدا، وبتكسب جدا، قائلا:"بجيب عربية وبيت بعد الحلقة بتاعتك".

