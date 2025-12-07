مصر تواجه المغرب في نهائي كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة سيدات اليوم

نجح منتخب الأولمبياد الخاص المصري لكرة السلة الموحدة للسيدات في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المباراة النهائية من كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 "سان خوان 2025"، بعد فوز كبير على حساب منتخب أستراليا بنتيجة 11 – 5 في مباراة نصف النهائي التي شهدت أداءً قويًا وتألقًا واضحًا للاعبات مصر.

وفي نصف النهائي الآخر، فاز المنتخب المغربي على منتخب كوستاريكا بنتيجة 5 – 4، ليصعد لمواجهة المنتخب المصري في نهائي عربي خالص يقام مساء اليوم الأحد في تمام 11:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ساحة Distrito T-Mobile الشهيرة بالعاصمة سان خوان.

وأعرب المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، عن فخره الشديد بما قدمته اللاعبات خلال مشوار البطولة، مؤكدا أن ما تحققه البعثة هو نتاج عمل منظم وجهد كبير من اللاعبات والجهاز الفني والإداري.

واضاف رئيس الاولمبياد الخاص المصري أن ما نشهده اليوم هو لحظة تاريخية للرياضة المصرية ولحركة الأولمبياد الخاص المصري ،اللاعبات أثبتن أن الإصرار والانضباط قادران على صناعة إنجازات عالمية ، مشيرا الي ان الفوز على أستراليا بهذا الأداء الراقي يثبت أن منتخبنا جاء إلى بورتوريكو من أجل المنافسة على اللقب، وليس مجرد المشاركة ونحن فخورون بكل لاعبة، ونثق في قدرتهن على مواصلة التألق في النهائي أمام المنتخب المغربي.

يذكر أن بطولة كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 تقام لأول مرة في تاريخ الأولمبياد الخاص خلال الفترة من ٣ إلى ٨ ديسمبر 2025 بمدينة سان خوان، بمشاركة منتخبات من مختلف دول العالم. وتهدف البطولة إلى تعزيز الدمج والمشاركة بين لاعبات الاولمبياد الخاص وشريكاتهم من غير المعاقات.