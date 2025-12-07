قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا.. رجال يرشون رذاذ الفلفل في مطار هيثرو واعتقال مشتبه به في الهجوم
فعل في الأجواء الباردة.. يفتح الله عليك به الأبواب من حيث لا تدري
مصر تواجه المغرب في نهائي كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة سيدات اليوم
باستثمارات 4.8 مليار جنيه.. التنمية الصناعية تطلق مجمعا جديدا بمدينة بأكتوبر
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رياضة

مصر تواجه المغرب في نهائي كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة سيدات اليوم

منتخب الأولمبياد الخاص المصري
منتخب الأولمبياد الخاص المصري
منار نور

نجح منتخب الأولمبياد الخاص المصري لكرة السلة الموحدة للسيدات في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المباراة النهائية من كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 "سان خوان 2025"، بعد فوز كبير على حساب منتخب أستراليا بنتيجة 11 – 5 في مباراة نصف النهائي التي شهدت أداءً قويًا وتألقًا واضحًا للاعبات مصر.

وفي نصف النهائي الآخر، فاز المنتخب المغربي على منتخب كوستاريكا بنتيجة 5 – 4، ليصعد لمواجهة المنتخب المصري في نهائي عربي خالص يقام مساء اليوم الأحد  في تمام 11:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ساحة Distrito T-Mobile الشهيرة بالعاصمة سان خوان.

وأعرب المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، عن فخره الشديد بما قدمته اللاعبات خلال مشوار البطولة، مؤكدا أن ما تحققه البعثة هو نتاج عمل منظم وجهد كبير من اللاعبات والجهاز الفني والإداري.

واضاف رئيس الاولمبياد الخاص المصري أن  ما نشهده اليوم هو لحظة تاريخية للرياضة المصرية ولحركة الأولمبياد الخاص المصري ،اللاعبات أثبتن أن الإصرار والانضباط قادران على صناعة إنجازات عالمية ، مشيرا الي ان الفوز على أستراليا بهذا الأداء الراقي يثبت أن منتخبنا جاء إلى بورتوريكو من أجل المنافسة على اللقب، وليس مجرد المشاركة ونحن فخورون بكل لاعبة، ونثق في قدرتهن على مواصلة التألق في النهائي أمام المنتخب المغربي.

يذكر أن  بطولة كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 تقام لأول مرة في تاريخ الأولمبياد الخاص خلال الفترة من ٣ إلى ٨ ديسمبر 2025 بمدينة سان خوان، بمشاركة منتخبات من مختلف دول العالم. وتهدف البطولة إلى تعزيز الدمج والمشاركة بين لاعبات الاولمبياد الخاص وشريكاتهم من غير المعاقات.

