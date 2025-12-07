سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”

بعد تداول مقطع فيديو لسيدة تزعم فيه أن أحد مسؤولي مقابر منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية قام بسرقة رفات والدتها من داخل المقبرة، أصدر النائب محمد عمر حسنين ردا استنادا إلى ما ورد من النيابة العامة ونتائج التحقيقات الجارية في الواقعة.

ومن جانبه، قال النائب عمر حسنين، عضو مجلس النواب، إنه بخصوص الفيديو المنتشر عن اتهام مسؤولين في مقابر الخصوص من أصحاب أحد المقابر، فأن الفيديو غير صحيح، وأكد أن الحج أحمد فرج وياسر ناس محترمين ومن عائلات محترمة وطول عمرنا مستأمنين على أهلنا في ترب الخصوص.

وأضاف عضو مجلس النواب، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الحقيقة إن المقبرة كانت شراكة بين أطراف متعددة، وأحد الشركاء باع نصيبه رسميا، وتم نقل الرفات للعضامة بشكل قانوني ومحترم.

وأشار، إلى أنه تم عرض الموضوع بالكامل على النيابة العامة وتم آخلاء سبيل جميع الأطراف ولم يتم اتهام أحمد فرج وياسر رسميا وما أثير كان مجرد خلاف بين الشركاء في المقبرة علي الحيازة وهذا الفيديو للتشهير والضغط علي أحد الشركاء فقط.

واختتم: "هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التشهير والتصوير بدون وجه حق.. وأوصى بعدم مشاركة أي خبر قبل التأكد منه".

بينما قال ياسر محمد كوتو التربي الحارس لمدافن الخصوص، إنه نشب خلاف بين طرفين هما أشرف العشري وسيد عبد الوهاب، بشأن ملكية ثلاث عيون مقابر، فقد قام أشرف العشري ببيع نصيبه في المقابر لأحد الأشخاص بعدما حصل على حكم قضائي يقر أحقيته كبائع في مساحة التربة البالغة ثلاثة أمتار ونصف، وقد اطلع محامو الطرفين على المستندات وتبين لهم سلامتها وعدم وجود أي مخالفات.

وأضاف ياسر كوتو - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الطرف التابع لسيد عبد الوهاب أثار ضجة حول الأمر، وعلى الرغم من مراجعة الأوراق مرة أخرى، تبين أنها صحيحة ومطابقة.