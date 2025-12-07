قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
رياضة

الدردير يكشف مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

يزن النعميات
يزن النعميات
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي عمرو الدردير عن تعاقد القلعة الحمراء مع اللاعب يزن النعيمات.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي هيتعاقد مع يزن النعيمات مهما كانت المبالغ المادية ياعني عمرنا ما سمعنا عن إيقاف قيد ولا مشكله في الفيفا ولا الأهلي معندوش فلوس والدنيا زبادي خلاط معاه

متشوفلنا الطريقة بتاعة الأهلي دي ياجدعان بتقول ايه يمكن الدنيا تظبط معانا".

وكشف تقارير عن الصحف الأردنية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع يزن النعيمات مهاجم المنتخب خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وحسب صحيفة الرأي فإن إدارة الأهلي كلفت سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة باتخاذ خطوات سريعة نحو التعاقد مع المهاجم الأردني يزن النعيمات خلال الفترة المقبلة.

ويواجه منتخب مصر  نظيره الأردني المباراة القادمة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي نفس التوقيت يواجه منتخب الإمارات نظيره الكويتي.

تأهل الأردن
وحسم المنتخب الأردني تأهل للدور الثاني متصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ينافس على البطاقة الثانية منتخبات مصر والأمارات والكويت.

تعادل مصر مع الإمارات
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخب مصر ومنتخب الإمارات، في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.

يزن النعيمات الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

ندوة توعوية بالمدارس حول "احترام كبار السن وتوقيرهم"

أوقاف الوادي الجديد تنظّم ندوة بالمدارس حول احترام وتوقير كبار السن

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الخيل

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الخيل.. اليوم

انشطة الرواق الأزهرى بالأقصر

الرواق الأزهري يُواصل أنشطته الموجهة لخدمة المجتمع بجميع فئاته بالأقصر

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

