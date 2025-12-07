الدردير يكشف مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

كشف الإعلامي عمرو الدردير عن تعاقد القلعة الحمراء مع اللاعب يزن النعيمات.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي هيتعاقد مع يزن النعيمات مهما كانت المبالغ المادية ياعني عمرنا ما سمعنا عن إيقاف قيد ولا مشكله في الفيفا ولا الأهلي معندوش فلوس والدنيا زبادي خلاط معاه

متشوفلنا الطريقة بتاعة الأهلي دي ياجدعان بتقول ايه يمكن الدنيا تظبط معانا".

وكشف تقارير عن الصحف الأردنية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع يزن النعيمات مهاجم المنتخب خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وحسب صحيفة الرأي فإن إدارة الأهلي كلفت سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة باتخاذ خطوات سريعة نحو التعاقد مع المهاجم الأردني يزن النعيمات خلال الفترة المقبلة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأردني المباراة القادمة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي نفس التوقيت يواجه منتخب الإمارات نظيره الكويتي.

تأهل الأردن

وحسم المنتخب الأردني تأهل للدور الثاني متصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ينافس على البطاقة الثانية منتخبات مصر والأمارات والكويت.

تعادل مصر مع الإمارات

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخب مصر ومنتخب الإمارات، في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.