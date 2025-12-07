الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة

أكد وزير الصحة خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية لا يوجد بها أي فيروسات جديدة أو غير معروفة، وما يوجد هو نشاط لفيروس الإنفلونزا.





وشدد وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي، على أن الوزارة ليس لديها أي مصلحة في إخفاء حقيقة انتشار أي فيروس.



لا فيروسات جديدة في مصر

قال وزير الصحة إن تكرار الحديث عن انتشار فيروسات غامضة مع بداية الشتاء أصبح ظاهرة متكررة، ولكن البيانات الرسمية تؤكد عدم وجود أي أمراض مستجدة داخل البلاد.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على منظومة متطورة في الطب الوقائي للكشف المبكر عن أي مرض معدٍ، وأن نتائج الرصد لم تسجل ظهور أي فيروس جديد.