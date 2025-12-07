انطلاق أولى جلسات تدريب مفتشي العمل على آليات تطبيق القانون الجديد

شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد ، أولى جلسات تدريب السادة مفتشي العمل من كافة مديريات العمل بالمحافظات، والتي انعقدت بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، ضمن سلسلة الدورات التدريبية المكثفة حول آليات متابعة وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وخلال الجلسة، دارت مناقشات لتوحيد المفاهيم لدى مفتشي العمل حول تطبيق القانون، كما حث الوزير الحضور على أهمية استمرار مثل هذه الدورات التدريبية لتعزيز كفاءة التفتيش وضمان التزام أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء...وأكد السيد الوزير على أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود يتمثل في صناعة بيئة عمل لائقة وآمنة، تحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية واستقرار سوق العمل.

حضر الجلسة السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، وعدد من قيادات الوزارة، لتقديم الدعم الفني والمشورة للمفتشين خلال التدريب.