تشكيل برايتون ووست هام يونايتد بمباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي
أزمة مالية خانقة في الزمالك| الديون تتخطى المليارين ونصف.. تفاصيل
وزير الصحة يحسم الجدل ويرد علي شائعات وجود فيروسات ومتحورات جديدة| تفاصيل
حوار خاص| باحثة الروبوتات المصرية الدكتورة إيمان عواد تكشف كواليس ثورة الذكاء الاصطناعي وملامح تشكيل المستقبل
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
انطلاق أولى جلسات تدريب مفتشي العمل على آليات تطبيق القانون الجديد

شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم  الأحد ، أولى جلسات تدريب السادة مفتشي العمل من كافة مديريات العمل بالمحافظات، والتي انعقدت بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، ضمن سلسلة الدورات التدريبية المكثفة حول آليات متابعة وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وخلال الجلسة، دارت مناقشات لتوحيد المفاهيم لدى مفتشي العمل حول تطبيق القانون، كما حث الوزير الحضور على أهمية استمرار مثل هذه الدورات التدريبية لتعزيز كفاءة التفتيش وضمان التزام أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء...وأكد السيد الوزير على أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود يتمثل في صناعة بيئة عمل لائقة وآمنة، تحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية واستقرار سوق العمل.

حضر الجلسة السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، وعدد من قيادات الوزارة، لتقديم الدعم الفني والمشورة للمفتشين خلال التدريب.

وزير العمل وزارة العمل مفتشي العمل

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

