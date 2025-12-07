مفاجأة.. جورج كلونى يكشف تفاصيل استعانة الإخوان بزوجته في صياغة دستور 2012

كشف الممثل الأمريكي جورج كلوني، عن دور زوجته المحاميه البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين في مساعدة جماعة الإخوان الإرهابية في صياغة دستور مصر عام 2012.

وقال، في مقابلة تلفزيونية، إن الجماعة الإرهابية استعانت بزوجته في صياغة دستور البلاد، في سياق حديثه عن خبرتها القانونية في قضايا حقوق الإنسان والدساتير الدولية، واختلاف الاهتمامات بينهما.

وكشفت مصادر مطلعة أن ما حدث يؤكد أن فرع التنظيم الدولي على تواصل دائم ومستمر بعناصر أجنبية وأجهزة استخبارات هذه الدول للحصول علي مساحة للعمل بداخلها وتنفيذ سياسات أجهزتها.

وكشفت المصادر، عن تردد عدد من قيادات التنظيم المصريين علي دول أجنبية للقاء نظرائهم بها لوضع أطر سياستها الدولية بما يتماشي مع توجهات أجهزتها المناهضة للدولة المصرية.