محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد البورصة السلعية إطلاق بورصة التمور

بحث محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال لقائه، اليوم/الأحد، مع الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية والوفد المرافق والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة؛ إجراءات إطلاق أول بورصة للتمور في مصر، تزامنًا مع توجيهات القيادة السياسية وخطط المحافظة للنهوض بإنتاجية وصناعة التمور ومساهمتها بأسواق التصدير العالمية.



أكد الزملوط، تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من إجراءات إطلاق البورصة قبل موسم حصاد التمور القادم، مشددا على ضرورة التنسيق لعقد ورش عمل مع المنتجين والمصدرين لدراسة كافة الجوانب الخاصة بالمشروع وتحقيق أقصى استفادة لكافة الأطراف المعنية وتحديد منظومة تسعير عادلة وريادة تنافسية للمنتج بالأسواق الداخلية والخارجية.