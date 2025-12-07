رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا

أجرت جورجا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل زياراته المقررة إلى لندن وبروكسل وروما؛ لإجراء محادثات بشأن عملية السلام، وتعهدت بإرسال إمدادات طارئة لأوكرانيا، وذلك بحسب بيان لمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم الأحد.

التضامن الإيطالي مع أوكرانيا

وأكدت ميلوني تضامن إيطاليا مع أوكرانيا بعد ما وصفتها بموجة جديدة من الهجمات الروسية "العشوائية" على أهداف مدنية، وأعلنت عن إرسال إمدادات طارئة لدعم البنية التحتية للطاقة والسكان في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن المولدات التي قدمتها شركات إيطالية سيتم شحنها في الأسابيع المقبلة.

وأكدت ميلوني أيضا على دعم المفاوضات الجارية والجهود التي تقودها الولايات المتحدة لضمان "سلام عادل ودائم".

ورحبت باستعداد كييف للمشاركة بحُسن نية- وفقا للبيان- وحثت موسكو على إبداء انفتاح مماثل.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج في وقت سابق إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب "وشيك للغاية" ويعتمد على حل قضيتين رئيسيتين فقط، لكن الكرملين قال إنه يجب إجراء تغييرات جذرية على بعض المقترحات الأمريكية.