رئيسا وزراء بريطانيا وهولندا: الدعم الدولي لأوكرانيا يجب أن يستمر
مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد
رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا
وزير الأوقاف يحيل مخالفات جديدة للتحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة
النقل تدرس مد مترو الإسكندرية حتى الكيلو 21 وبرج العرب | تفاصيل
وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي
مصر ورومانيا تبحثان الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية
الأردن: إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس برئاسة الخطيب التميمي
انطلاق المعسكر المغلق لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2025
بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا

رئيسة الوزراء الإيطالية تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا
رئيسة الوزراء الإيطالية تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا
هاجر رزق

أجرت جورجا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل زياراته المقررة إلى لندن وبروكسل وروما؛ لإجراء محادثات بشأن عملية السلام، وتعهدت بإرسال إمدادات طارئة لأوكرانيا، وذلك بحسب بيان لمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم الأحد.

التضامن الإيطالي مع أوكرانيا

وأكدت ميلوني تضامن إيطاليا مع أوكرانيا بعد ما وصفتها بموجة جديدة من الهجمات الروسية "العشوائية" على أهداف مدنية، وأعلنت عن إرسال إمدادات طارئة لدعم البنية التحتية للطاقة والسكان في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن المولدات التي قدمتها شركات إيطالية سيتم شحنها في الأسابيع المقبلة.

وأكدت ميلوني أيضا على دعم المفاوضات الجارية والجهود التي تقودها الولايات المتحدة لضمان "سلام عادل ودائم".

ورحبت باستعداد كييف للمشاركة بحُسن نية- وفقا للبيان- وحثت موسكو على إبداء انفتاح مماثل.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج في وقت سابق إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب "وشيك للغاية" ويعتمد على حل قضيتين رئيسيتين فقط، لكن الكرملين قال إنه يجب إجراء تغييرات جذرية على بعض المقترحات الأمريكية.

رئيسة الوزراء الإيطالية زيلينسكي السلام المبعوث الأميركي الحرب

