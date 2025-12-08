إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط الزراعي| صور

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات وقع اليوم الإثنين بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي بمركز القوصية.

تصادم 3 سيارات

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم 3 سيارات أمام مدخل قرية نزه قرار ووجود مصابين .



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارات أرقام 1682 ي س ج ملاكي ، 4795 ي ط أ ميكروباص، 7656 أ ل ر ربع نقل .



أسفر الحادث عن إصابة كلا من فاروق عوض فاروق 22 عامًا، و عصام عبد المنعم 42 عامًا، و مصطفى علي سعد 28 عامًا وجرى نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.