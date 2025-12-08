طارق السعيد رئيساً لبعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا

قرر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، في اجتماعه الأخير اختيار طارق السعيد، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، رئيساً لبعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية للشباب التي تقام في أنجولا خلال ديسمبر الجاري.

وتشارك مصر خلال دورة الألعاب الأفريقية للشباب بأنجولا في ديسمبر المقبل ببعثة تتمثل في عدد 7 اتحادات رياضية وتعتبر مشاركاتها من أجل التأهل لأولمبياد الشباب بداكار 2026 .

وفيما يلي قائمة الاتحادات المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب والتي تضم كلا من : ألعاب القوى - تنس الطاولة - الريشة الطائرة- السلاح - الكاراتيه - الجودو - الريشة الطائرة.

وتسعى المنتخبات المصرية المشاركة في البطولة، للظهور بمستوى قوي وحصد القاب جميع المنافسات التي تشارك بها في المحفل القاري بأنجولا.