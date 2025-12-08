قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي.. وموعد انتهاء الأمطار
أحمد موسى يهاجم مروجي شائعات زيادة رسوم دخول مصر
مسؤول أمريكي يكذب تقرير الجارديان عن تنصت إسرائيل على القوات الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق السعيد رئيساً لبعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا

طارق السعيد
طارق السعيد
عبدالله هشام

قرر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، في اجتماعه الأخير اختيار طارق السعيد، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، رئيساً لبعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية للشباب التي تقام في أنجولا خلال ديسمبر الجاري.

وتشارك مصر خلال دورة الألعاب الأفريقية للشباب بأنجولا في ديسمبر المقبل ببعثة تتمثل في عدد 7 اتحادات رياضية وتعتبر مشاركاتها من أجل التأهل لأولمبياد الشباب بداكار 2026 .

وفيما يلي قائمة الاتحادات المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب والتي تضم كلا من : ألعاب القوى - تنس الطاولة - الريشة الطائرة- السلاح - الكاراتيه - الجودو - الريشة الطائرة.

وتسعى المنتخبات المصرية المشاركة في البطولة، للظهور بمستوى قوي وحصد القاب جميع المنافسات التي تشارك بها في المحفل القاري بأنجولا.

منتخب مصر دورة الألعاب الأفريقية منتخب مصر في أفريقيا دورة الألعاب اللجنة الأولمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: لا صحة لرفع رسوم تأشيرة دخول مصر والوزارة توضح الحقائق

الإيجار القديم

صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل توفير وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم

الأرصاد

أمطار وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من حالة طقس نهاية الإسبوع

بالصور

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد