محافظة القاهرة تخصص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، انه اتخاذ خطوة جديدة للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة، بعدما وافقت على تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بنحو 2.28 فدان شرق طريق الأوتوستراد في نطاق حي التبين .

وذلك لصالح مديرية الطب البيطري، لإنشاء منشأة حديثة لإيواء واستيعاب الكلاب الضالة، بحيث تقدم خدماتها لمنطقتي التبين ومدينة 15 مايو .



محافظة القاهرة

و كان قد قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتكريم عدد من القيادات والعاملين بمحافظة القاهرة تقديرًا لاسهامهم فى حصول محافظ القاهرة على جائزة التميز الحكومي العربى كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية لعام ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ ، وفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي.



كما تقدم محافظ القاهرة بالشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل ومتابعته الدقيقة لسير العمل في مشروعات العاصمة التنموية التي كان لها عظيم الأثر في الوصول إلى هذه النتائج المشرفة .

وتوجه محافظ القاهرة بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين علي جائزة التميز الحكومي العربي خاصة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ، وجامعة الدول العربيه ، وإلى القائمين على المنظمة العربية للتنمية الادارية لحرصهم الدائم والدؤوب علي الاهتمام بعملية الدمج بين المدن العربية بعضها البعض ونقل وتبادل الخبرات فيما بينهم ، وإطلاق هذه الجوائز التى تشجع على المنافسة والتميز .

وأكد محافظ القاهرة أن فوز مشروع الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي هو إشادة إقليمية بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ مبدأ بناء انسان متحضر في بيئة حضرية متطورة ، كما يمثل رؤية القيادة السياسية في توفير حياه كريمة لأهالينا من قاطني المناطق الغير مخططة والتي كانت تشكل خطورة داهمة علي حياة ومستقبل الجيل الحالي والاجيال القادمة .

وأكد محافظ القاهرة استمراره في العمل وفق توجيهات القيادة السياسية، وبذل كل ما يلزم لاستكمال جهود التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مكانة القاهرة ، وهويتها ، ودورها الريادي، تحقيقًا لتطلعات المواطن نحو مستقبل افضل للأجيال القادمة في مسيرة الوطن بالجمهورية الجديدة.