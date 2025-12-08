أحمد موسى: ضرورة تحديد قيمة عادلة لإيجار أراضي الأوقاف لحماية المواطن والممتلكات

أكد الإعلامي أحمد موسى على أهمية وضع آليات عادلة لتحديد قيمة إيجار أراضي وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن الزيادات المفاجئة أثارت قلق عدد من المواطنين.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن كثيرًا من الأهالي يمتلكون مساحات صغيرة تتراوح بين أربعة وستة قراريط، ويجدون صعوبة في دفع مبالغ تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه للحصول على الفدان، لافتًا إلى أن أسعار الإيجار تختلف من منطقة لأخرى حسب المعايير المحددة لكل قطعة أرض.

وأشار موسى إلى أن المطالب تتمثل في تحقيق قيمة إيجارية عادلة تراعي ظروف الفلاحين الصغار دون المساس بحق وزارة الأوقاف في ممتلكاتها. وقال: «نريد حماية أصول الأوقاف، وفي نفس الوقت لا نريد ظلم المواطنين الذين لا يملكون القدرة على الدفع، بينما هناك من يستطيع تحمل التكلفة.»

وشدد على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين مصالح الوزارة ومصلحة المواطن، وضمان تطبيق العدالة في جميع التعاملات الإيجارية للأراضي التابعة للأوقاف.