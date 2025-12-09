قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع مع موافقة ترامب على بيع رقائق إنفيديا للصين

وكالات

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بشكل طفيف مساء الاثنين 8 ديسمبر مدعومة بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقة بيع رقائق Nvidia H200 إلى الصين، في اتفاق يمنح الحكومة الأميركي حصة كبيرة من العائدات.  

استقرت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي، بينما ارتفعت عقود S&Pبنسبة 0.1%، وأضافت عقود ناسداك 100 نحو 0.2%.  

في تداولات ما بعد الإغلاق، صعد سهم إنفيديا بنسبة 2.2% عقب منشور على منصة Truth Social مساء الاثنين، أشار إلى أن عملاق صناعة الرقائق يمكنه شحن رقائق H200 إلى "عملاء معتمدين" في الصين وأماكن أخرى، بشرط أن يتم دفع ربع قيمة المبيعات للحكومة الأميركية.  

وكتب ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "تفاعل بشكل إيجابي" مع الصفقة. وكان الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ قد التقى بترامب الأسبوع الماضي، ويُعد الاتفاق بمثابة مكسب كبير للشركة التقنية بعد أشهر من محادثات تجارية.

وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية قد تراجعت في ختام جلسة الاثنين 8 ديسمبر/ كانون الأول، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفدرالي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

انخفض مؤشر السوق العام ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.35% ليغلق عند 6,846.51 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.14% ليستقر عند 23,545.90 نقطة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 215.67 نقطة، أو 0.45%، ليغلق عند 47,739.32 نقطة.

تزايد تفاؤل المتداولين خلال الأسابيع الأخيرة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهو الاجتماع الأخير لهذا العام.

وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية تخفيض بنسبة 88% تقريبًا، مقارنة بنسبة تقل عن 67% قبل شهر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

ويترقب المستثمرون في وول ستريت نتائج اجتماع الفدرالي الأميركي الأخير خلال العام، والتي تحدد ملامح السياسة النقدية حتى نهاية العام، وإعلان سعر الفائدة على الدولار.

وأدت الدلائل المتزايدة على تراجع سوق العمل إلى اقتناع وول ستريت بأن الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل يومي 9 و10 ديسمبر.

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

