أسهم Tesla تفقد 51 مليار دولار في يوم واحد.. وسهم Netflix تحت الضغط

أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الإثنين بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة مع ترقب المستثمرين بقلق لتحديث السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر في غضون يومين.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد وقت قصير من وقوع زلزال قوي قبالة سواحل اليابان.

وتعززت الآمال بخفض معدلات الفائدة في ديسمبر بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت ارتفاعاً معتدلاً في إنفاق المستهلكين مع نهاية الربع الثالث.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون ينتظرون مؤشرات حول تحركات السياسة المستقبلية من الفدرالي الأميركي، الذي يُتوقع أن يكون الأكثر انقساماً منذ سنوات.

يُقدّر المتداولون الآن احتمال خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء بنسبة 89% تقريباً، وفقًا لأداة FedWatch.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.45% أي ما يعادل 215 نقطة في جلسة الإثنين ليتنازل عن أعلى مستوياته في 3 أسابيع.

في حين تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% لينهي سلسلة مكاسب يومية من 4 جلسات متتالية.



كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% ليتنازل عن أعلى مستوياته في نحو شهر.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيتحول التركيز إلى تقييمات قطاع التكنولوجيا، مع صدور تقارير الأرباح من Oracle و Broadcom، حيث كان المستثمرون قلقين بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون.



أسهم Tesla

تراجع سهم Tesla بنسبة 3.4% في جلسة الإثنين ليهبط من أعلى مستوياته في شهر، وتخسر الشركة 51 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن قام بنك Morgan Stanley بتخفيض التصنيف الائتماني لسهم الشركة إلى "متساوية الوزن" بدلاً من "مرتفعة الوزن" مع احتمالات ارتفاع محدودة.

ويقدّر البنك أن حجم تداول السيارات لعام 2026 سيكون أقل بنسبة 13% عن الإجماع، مما يعكس نظرة أكثر حذراً لقطاع السيارات الكهربائية.

أسهم Netflix

تراجع سهم Netflix بأكثر من 3% في جلسة الإثنين مسجلاً رابع خسارة يومية على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في نحو 7 أشهر

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أطلقت Paramount يوم الاثنين عرضاً عدائياً بقيمة 108.4 مليار دولار للاستحواذ على Warner Bros، في محاولة أخيرة للتفوق على Netflix وإنشاء منصة إعلامية هائلة ستتحدى هيمنة عملاق البث.

وأدى هذا العرض لارتفاع سهم Warner Bros بنسبة 4% لأعلى مستوياته في نحو 4 سنوات، كما قفز سهم Paramount بنسبة 9% بعد العرض.





