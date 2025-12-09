أسهم أوروبا تغلق على تراجع وسط حالة من الحذر قبيل قرار الفائدة الأمريكية

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض إذ ضغط ارتفاع عوائد السندات بشكل طفيف على المؤشر الرئيسي، وسط حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين قبل اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي.

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% عند الإغلاق ليسجل 578.38 نقطة.

وشكلت أسهم الشركات العقارية أكبر ضغط على المؤشر ستوكس الرئيسي، إذ انخفضت 1.6 %، متأثرة بارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في شتى أنحاء العالم وسط مخاوف حيال الاستدامة المالية. وتأثرت التحركات أيضا ببيانات الناتج الصناعي الألماني التي جاءت أفضل من المتوقع.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم الشركات الصناعية 0.6 % بقيادة شركات الدفاع.

وصعد سهم راينميتال 3.6 %. وتأثر القطاع بالأنباء بشأن التقدم المحرز نحو اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

ويتوخى المستثمرون أيضا بعض الحذر قبل اجتماع الفدرالي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

فوتسي ينخفض

مؤشر فوتسي 100 البريطاني انخفض بنسبة 0.27%.

داكس يرتفع

في الوقت نفسه، صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.11%

كاك ينخفض

أما مؤشر كاك CAC 40 الفرنسي فسجل انخفاضا بنسبة 0.18%

الحذر يسود الأجواء

وأظهر قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم دعمهم القوي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن وسط ضغوط أمريكية متزايدة على كييف للموافقة على اتفاق سلام مقترح مع روسيا.

ويتوخى المستثمرون أيضا بعض الحذر حيث قالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي السوق في سيتي إندكس "هناك بالتأكيد مزاج حذر خلال التداول... فالأمر لا يتعلق فقط بخفض سعر الفائدة.. بل بما سيحدث بعد ذلك".