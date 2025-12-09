قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذير جوي تشير خلاله، أن الطقس اليوم، يظهر حاليا تأثير كبير للسحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى للبلاد. 

سحب رعدية وأمطار غزيرة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن ( الأسكندرية- العلمين - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - البحيرة- كفر الشيخ)، تتأثر الآن بهذه السحب الممطرة، والمتوقع أن تتقدم للمناطق الداخلية خلال الساعات القليلة القادمة.

أشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ضربات البرق والرعد، الذي يصاحبه نشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وخلال الساعات القادمة، يشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، وبارد ليلًا.
بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس في عدد من المناطق.

شبورة وأمطار غزيرة

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتعرض لاستمرار ظاهرة الشبورة المائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

ويشهد الطقس اليوم، استمرار فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط، على فترات متقطعة.

بينما تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس اليوم، على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القناة وجنوب السويس وشمال الصعيد.

نشاط للرياح واضطراب حركة الملاحة

ووفقا لهيئة الأرصاد، فيظل هناك نشاط للرياح مستمر أحيانًا على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

وتشهد سواحل البحر المتوسط من السلوم ومطروح والإسكندرية حتى العلمين اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س وارتفاع أمواج يصل إلى 2–3 أمتار.

حالة الطقس وتحذيرات هامة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من احتمالية بنسبة (40% تقريبًا) خلال الطقس اليوم، حدوث سقوط لحبّات البرد على بعض المناطق، يصاحبها نشاط للرياح الهابط المصاحب للسحب الرعدية، مع ضربات برق ورعد في مناطق متفرقة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتابع التطورات من خلال أحدث خرائط الطقس، وسيتم تحديث البيانات فور حدوث أي تغيّر.

دعت المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية.
 

حالة الطقس الطقس اليوم هيئة الارصاد درجات الحرارة حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

توروب

تفاصيل الجلسة الثلاثية فى النادي الأهلي لمناقشة التعاقدات الجديدة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام الأردن والقنوات الناقلة فى كأس العرب

حسام حسن وطولان

بلال السيسي ينتقد حسام حسن: بيركز في الانتقادات أكثر من عمله الفني

بالصور

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد