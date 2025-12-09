قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البانيه بـ200 جنيه .. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح

امطار مطروح
امطار مطروح
ايمن محمود

تشهد محافظة مطروح حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بهطول امطار غزيرة وزيادة سرعة الرياح .

حيث كانت مدن مرسي مطروح وبرانى أكثر المدن التى شهدت أمطار غزيرة بينما شهدت مدن النجيلة والسلوم والضبعة والعلمين والحمام أمطارا متوسطة. 

وأوضحت الأرصاد أن الساعات المقبلة ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح  مت توقعات سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مطروح وساحلها الشمالي، قد تمتد فترات متفاوتة خلال اليوم وغدا.

ووجهت المحافظة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لمراجعة جاهزية المعدات والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه. كما ناشدت المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأماكن المنخفضة، والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت محافظة مطروح أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد لمواجهة أي طارئ .

كان محافظ مطروح  اللواء خالد شعيب قد أصد قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء بجميع االمدارس تزامنا مع سوء الأحوال الجوية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح امطار طقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

ترشيحاتنا

مهرجان الأوبرا العربية

الأوبرا المصرية تطلق المهرجان العربي الأول فى الدوحة

وائل الفشني

وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي

يحيي حقي"

ذكرى رحيل يحيى حقي .. أيقونة الأدب العربي التي لا تغيب

بالصور

حصاد 2025… تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

ثلج
ثلج
ثلج

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد