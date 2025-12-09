رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح

تشهد محافظة مطروح حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بهطول امطار غزيرة وزيادة سرعة الرياح .

حيث كانت مدن مرسي مطروح وبرانى أكثر المدن التى شهدت أمطار غزيرة بينما شهدت مدن النجيلة والسلوم والضبعة والعلمين والحمام أمطارا متوسطة.

وأوضحت الأرصاد أن الساعات المقبلة ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح مت توقعات سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مطروح وساحلها الشمالي، قد تمتد فترات متفاوتة خلال اليوم وغدا.

ووجهت المحافظة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لمراجعة جاهزية المعدات والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه. كما ناشدت المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأماكن المنخفضة، والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت محافظة مطروح أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد لمواجهة أي طارئ .

كان محافظ مطروح اللواء خالد شعيب قد أصد قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء بجميع االمدارس تزامنا مع سوء الأحوال الجوية.