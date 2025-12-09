قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أننا نؤكد استمرار الدولة في تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام أي مشكلات تواجههم.

وأضاف خلال كلمته بـ افتتاح أحد مصانع صناعة ضفائر السيارات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة بدر، منذ قليل، لافتتاح أحد مصانع صناعة ضفائر السيارات، ورافقه وزير الصناعة.

وتفقد مدبولي المصنع واستمع لشرح حول المصنع، الذي يعد أكبر مجمع صناعي لتصنيع ضفائر وكابلات السيارات، ويقع على مساحة 91 ألف متر.

ويسهم المجمع في نقل التكنولوجيا الألمانية الحديثة، وزيادة فرص العمل، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويستفيد من منظومة النقل الدولي السريع عبر خط الرورو من دمياط إلى أوروبا، ما يعزز القدرة التصديرية للشركة ومصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

صورة أرشيفية

