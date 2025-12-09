الكرملين: المزاعم الأوروبية بأن بوتين يخطط لمهاجمة الناتو محض هراء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "الكرملين"، بأن المزاعم الأوروبية بأن بوتين يخطط لمهاجمة الناتو محض هراء.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أنه لا حديث عن لقاء جديد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قبل حلول العام الجديد.

وأضاف بيسكوف أن روسيا لا تعرف نتائج اجتماع فلوريدا بين الأمريكيين والأوكرانيين.

وقبل أيام قليلة، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه لم يُخطط بعد لإجراء محادثات هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي ترامب، ولكن يُمكن الترتيب لها في أي وقت إذا لزم الأمر.



