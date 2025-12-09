قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طبق يجمع بين نعومة شوربة الفطر و الرافيولي المحشية…

طريقة شوربة الفطر بالرافيولي… كريمية دافئة ومشبّعة

المكوّنات:

2 كوب فطر مقطع

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 أكواب مرق دجاج أو خضار

كوب كريمة طهي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة زعتر أو أوريغانو

250 جم رافيولي جاهز (جبنة أو دجاج حسب رغبتك)

بقدونس للتقديم

طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

1. تحمير الفطر والبصل:

سخّني الزبدة والزيت في قدر، أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

ضيفي الفطر وحرّكيه لحد ما يتحمر وينزل نكهته.

2. إضافة النكهات:

ضيفي الثوم وقلّبيه لمدة دقيقة فقط.

أضيفي المرقة واتركي الشوربة تغلي 5 دقائق.

3. الرافيولي:

أضيفي الرافيولي الجاهز إلى الشوربة واتركيه يطبخ 6–8 دقائق لحد ما ينضج.

4. القوام الكريمي:

صبّي الكريمة، وقلّبي بهدوء.

تبّلي بالملح والفلفل ورشة زعتر.

5. التقديم:

تُقدّم ساخنة مع بقدونس مفروم… طعم رائع ومشبّع.

تعطيك الشعور بالدفءطريقة شوربة الفطر بالرافيولي تعطيك الشعور بالدفءطريقة شوربة الفطر طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

