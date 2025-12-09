من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

طبق العدس بالأرز من الأكلات التقليدية الشهيرة، غني بالقيمة الغذائية، سهل التحضير، ومكوناته بسيطة ومتوفرة في كل بيت يقدم عادة مع البصل المكرمل ويُعد وجبة مثالية للغداء أو العشاء.

طريقة عمل عدس بالأرز

المكوّنات:

مكونات العدس:

1 كوب عدس بني

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

3 أكواب ماء

مكونات الأرز:

2 كوب أرز أبيض

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زيت

1/2 ملعقة صغيرة ملح

3 أكواب ماء

طريقة التحضير:

تحضير العدس:

1. اغسلي العدس جيداً وصفيه.

2. سخّني الزيت في قدر ثم أضيفي البصل الشرائح وقلبيه حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبياً.

3. ارفعي نصف كمية البصل المكرمل للتقديم.

4. أضيفي العدس للقدر وقلّبيه مع البصل المتبقي.

5. أضيفي الكمون والملح والفلفل ثم اسكبي الماء واتركي العدس يغلي لمدة 25 دقيقة حتى ينضج.

تحضير الأرز:

1. اغسلي الأرز وصفيه جيداً.

2. سخّني السمنة أو الزيت في قدر آخر ثم أضيفي الأرز وقلّبيه دقيقة.

3. أضيفي الماء والملح واتركيه يغلي.

4. خففي النار وغطي القدر واتركيه ينضج لمدة 15 دقيقة.

التقديم:

ضعي الأرز في طبق التقديم.

أضيفي العدس فوقه.

زيّني بالبصل المكرمل من الأعلى.

يُقدّم ساخناً.

